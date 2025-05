Trump considera viajar a Turquía para conversaciones entre Rusia y Ucrania si Putin asiste

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que podría viajar esta semana a Turquía si su par ruso, Vladimir Putin, decide participar en conversaciones directas con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, para poner fin a más de tres años de conflicto.

El dirigente ruso fue quien propuso este formato de negociaciones, como contraoferta a un alto el fuego de 30 días planteado por Kiev y sus aliados. Pero el Kremlin ha declinado confirmar si Putin participará en las negociaciones.

Las conversaciones previstas el jueves en Estambul serían las primeras entre rusos y ucranianos desde marzo de 2022, un mes después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania.

Zelenski afirmó el miércoles que estaba dispuesto a "cualquier forma de negociación" y que decidirá qué "medidas" tomar cuando sepa quién representará a Moscú en las conversaciones. Él asistirá "personalmente" a la cita, aseguró el domingo.

El mandatario ucraniano exhortó el martes a Trump a viajar a Turquía para convencer a Putin de asistir. "No sé si él [Putin] iría si yo no estuviera", reconoció el magnate republicano a bordo del Air Force One el miércoles.

"Sé que le gustaría que yo estuviera allí, y es una posibilidad. Si pudiéramos poner fin a la guerra, lo consideraría", agregó mientras volaba de Arabia Saudita a Catar.

Trump señaló que tiene previsto estar en Emiratos Árabes Unidos el jueves, en la tercera y última etapa de su gira por el Golfo. Pero al ser preguntado sobre un posible desplazamiento a Turquía respondió: "Eso no significa que no lo haría para salvar muchas vidas".

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ya tiene previsto viajar a Estambul el viernes. El lado ruso estará presente, pero la composición de su delegación no se conoce de momento.

- Frustración -

Decenas de miles de personas han muerto y millones se han visto obligadas a huir de sus hogares desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El ejército ruso controla actualmente alrededor de una quinta parte de la exrepública soviética, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles que intentará mediar para que Putin viaje a Turquía.

"Cuando pare en Moscú, voy a intentar hablar con Putin. No me cuesta nada decirle: 'Compañero Putin, ve a Estambul a negociar, carajo'", afirmó en Pekín, donde realizó una visita de Estado.

Pero los medios estatales rusos dijeron que el avión de Lula había hecho escala en Moscú y RIA Novosti afirmó que el dirigente brasileño no se reunió con Putin.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó por su parte a una tregua "inmediata" en Ucrania y a una "paz justa", durante una rueda de prensa en Berlín junto al jefe de gobierno alemán Friedrich Merz.

Zelenski advirtió que la ausencia de Putin sería interpretada como una falta de voluntad para alcanzar la paz.

Cuando regresó a la Casa Blanca en enero, Trump prometió terminar con la ofensiva en Ucrania.

Desde entonces ejerce fuertes presiones, pero en los últimos días expresó su frustración, sobre todo después de que Rusia rechazara una propuesta inicial de un alto el fuego de 30 días.

- "Paz dictada" por Moscú -

Rubio amenazó en repetidas ocasiones con renunciar a los esfuerzos diplomáticos. Y es que pese a las negociaciones previstas, ambas partes mantienen grandes diferencias sobre cómo terminar el conflicto.

Putin reclama que Ucrania renuncie a ingresar en la OTAN y garantías de que conservará los territorios ucranianos anexionados. Pero estas condiciones son inaceptables para Kiev y sus aliados.

Kiev, por su parte, quiere "garantías de seguridad" sólidas para evitar cualquier nuevo ataque ruso y que el ejército de Moscú se retire de su suelo.

Los europeos, aliados de Ucrania pero con dificultades para hacerse oír, amenazaron a Rusia con sanciones "masivas" si no acepta un alto el fuego en los próximos días. La Unión Europea aprobó el miércoles un decimoséptimo paquete de restricciones.

El jefe de gobierno alemán instó a los demás países europeos y a los estadounidenses a mantener "la mayor unidad posible" y rechazar una "paz dictada" por Moscú.