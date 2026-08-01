Trump dice que EEUU e Israel aplazarán ataques contra Irán

El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos e Israel acordaron aplazar nuevos ataques contra Irán, siempre y cuando se alcance rápidamente un acuerdo para acabar con el conflicto.

El temor de que la guerra escale de nuevo aumentó después de que Trump amenazara con golpear "muy fuerte a Irán" y de que se informara que estaba considerando nuevos ataques, incluido varios contra infraestructura energética.

"Estados Unidos está armado, cargado y listo para ir contra la República islámica de Irán, con niveles de Terror Militar, Fuerza y Poder que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Agregó que, pese a ello, tanto Irán como otros países de Oriente Medio, le solicitaron "aplazar cualquier ataque" y que "con base en esta solicitud, he acordado... cancelar el ataque" a condición de "llegar rápidamente" a un acuerdo.

Este anuncio se produce poco después de que Estados Unidos pidió a sus ciudadanos a "considerar abandonar" Oriente Medio debido a una posible "escalada" del conflicto regional.

CBS News informó que Estados Unidos e Israel planeaban ataques conjuntos, posiblemente durante el fin de semana, con refinerías de petróleo y plantas de energía entre sus posibles objetivos.

El mandatario republicano dijo que el eventual acuerdo tendría que incluir la "Inmediata, Completa y Total APERTURA DEL ESTRECHO DE ORMUZ, y el fin de la amenaza nuclear de Irán".

"El país de Israel me acompaña en este compromiso. A trabajar, todos, y háganlo REALIDAD", añadió.

Tras más de cinco meses de conflicto, que empezó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, aparentemente no se vislumbra un final de la guerra tras la reanudación de ataques recíprocos en la última semana.

- "Desescalar" -

El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, llamó a Trump el sábado para expresar preocupación por sus planes de ataque, dijo Axios, citando a funcionarios estadounidenses anónimos.

El príncipe heredero "urgió a Trump a desescalar y a abstenerse de lanzar ataques", según una fuente citada por Axios.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre esta información.

Pakistán, país mediador, afirmó el jueves que las partes estaban negociando con vistas a una desescalada, en particular en relación con el estrecho de Ormuz, un paso estratégico en el corazón de las tensiones y bloqueado por Teherán.

Pero el ejército iraní acusó el sábado a Estados Unidos de favorecer la "escalada de tensiones" en la guerra en Oriente Medio.

En una entrevista publicada en Fox News antes del anuncio de Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las capacidades militares de Irán se han visto mermadas.

Además, Rubio dijo que los responsables iraníes "ahora están dispuestos y, en algunos casos, parecen ansiosos por concluir un acuerdo sobre la desnuclearización".

Pese a un protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio para abrir el camino a negociaciones de paz, a comienzos de julio se produjeron nuevos ataques recíprocos.

La guerra se ha extendido recientemente con un nuevo frente en el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, anunciaron la imposición de un bloqueo a los puertos sauditas. Desde entonces han reivindicado ataques contra petroleros e instalaciones petroleras del reino.

El repunte de la tensión en Oriente Medio provocó esta semana una nueva subida de los precios del petróleo, con un alza del 7,66 % del barril de Brent (hasta 90,53 dólares) el miércoles.