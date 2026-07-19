Trump dice que nuevo Air Force One será "llevado al máximo" tras preocupaciones de seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que el nuevo avión Air Force One, regalado por Catar, será "llevado al máximo", después de informes de preocupaciones de seguridad en un viaje a Turquía.

Trump hizo su primer viaje en el Boeing 747-8 mejorado el 1 de julio. Pero las dudas surgieron después de que tomara otro avión de regreso tras la reunión de la OTAN en Ankara, el 10 de julio.

El New York Times informó que el nuevo avión carecía de las medidas de seguridad necesarias, incluidas defensas antimisiles. Sus periodistas fueron luego citados a declarar por el gobierno de Trump.

"Tiene mucha capacidad, pero según tengo entendido, dentro de aproximadamente un mes lo van a enviar para llevarlo al máximo", declaró Trump a los periodistas cuando le preguntaron por qué aún volaba en un avión sin capacidades defensivas completas.

Previamente, el republicano de 80 años desestimó cualquier duda sobre problemas con la nueva aeronave.

La familia real de Catar donó el lujoso avión el año pasado, después de que Trump se quejara del estado de los dos aviones que sirvieron como aeronaves presidenciales desde 1990.

La millonaria donación por parte de un país petrolero como Catar ha generado preocupaciones éticas, constitucionales y de seguridad.