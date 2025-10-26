Trump inicia en Malasia su gira asiática, que incluirá reunión con Xi Jinping

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este domingo a Malasia, primera etapa de una gira asiática durante la cual espera cerrar un acuerdo comercial crucial con su homólogo chino, Xi Jinping.

En paralelo a la visita del inquilino de la Casa Blanca, negociadores comerciales de Estados Unidos y China concluyeron en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, dos días de conversaciones, con el objetivo de encontrar una salida a la guerra comercial entre ambas potencias.

Estas negociaciones deben preparar el encuentro entre Trump y Xi, previsto para el jueves en Corea del Sur.

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, calificó sus negociaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, como "constructivas, de gran alcance, profundidad y que nos da la capacidad de avanzar y establecer las condiciones para la reunión de líderes en un contexto muy positivo".

Poco después de su llegada a Malasia, Trump copatrocinó un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya, tras un sangriento enfrentamiento fronterizo entre ambos vecinos meses atrás.

El acuerdo fue firmado en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebra en Kuala Lumpur, y Trump lo calificó como "un paso monumental".

En Malasia, el mandatario republicano podría tener un encuentro con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien también asiste a la cumbre de la ASEAN.

Aunque ambos líderes han planteado la posibilidad de reunirse, el encuentro entre Trump y Lula no figura en la agenda del presidente brasileño este domingo en Kuala Lumpur.

Los dos países mantienen una disputa comercial por la imposición de aranceles punitivos estadounidenses del 50% contra Brasil por el juicio y la condena por golpismo contra el expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

El viernes, Lula aseguró que tenía "todo el interés" de mostrarle a Trump que la imposición de los gravámenes a su país fue "un error".

- Trump y Xi -

Antes de llegar a Malasia, Trump hizo una escala en Catar, donde se reunió con autoridades de ese emirato del Golfo, uno de los mediadores en la tregua en la Franja de Gaza impulsada por el presidente estadounidense.

Trump se trasladará el lunes a Tokio, donde se reunirá al día siguiente con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El mandatario afirmó haber escuchado "cosas estupendas sobre ella".

La líder japonesa asegura haberle dicho a Trump por teléfono que "fortalecer la alianza Japón-Estados Unidos es la mayor prioridad de mi gobierno en el frente diplomático y de seguridad".

Trump llegará el miércoles a Corea del Sur para la cumbre de la APEC, foro en el que participan los latinoamericanos México, Perú y Chile, y una reunión con el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

El momento culminante de la gira se dará el jueves, cuando donde Trump se encontrará con Xi por primera vez desde que volvió al poder en enero.

Los mercados globales estarán atentos para ver si ambos dirigentes pueden detener la guerra comercial provocada por los aranceles de Washington, especialmente después de una disputa reciente sobre las restricciones de tierras raras de Pekín.

Trump declaró a periodistas a bordo del Air Force One que hay "buenas posibilidades de alcanzar realmente un acuerdo completo" en sus conversaciones con Xi.

El posible acuerdo permitiría evitar que Estados Unidos imponga a China aranceles adicionales de 100%, que deben entrar en vigor el 1 de noviembre.

Además, autoridades surcoreanas indicaron que hay posibilidades "considerables" de una reunión entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Ambos líderes se encontraron por última vez en 2019 en la Zona Desmilitarizada que separa a las dos Coreas, durante el primer mandato de Trump.

Kim ha dicho que se aceptaría reunirse con Trump si Washington deja de exigir al Norte desistir de su arsenal nuclear.

burs-jhe/ami/sst/dhw/fox/mas/atm/meb