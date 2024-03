Trump se declara a favor de prohibir el aborto después de cierto número de semanas

El expresidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que está a favor de una prohibición federal del aborto tras un cierto número de semanas de embarazo, sin precisar cuántas, y con excepciones, dejando confusa su postura sobre un importante tema de campaña electoral en Estados Unidos.

El exmandatario declaró que "pronto" formularía una propuesta sobre el número de semanas a partir del cual se debería implementar una prohibición, al hablar en el programa televisivo "MediaBuzz" de Fox News después de convertirse en candidato republicano para la carrera por la Casa Blanca de noviembre.

Los periodistas interrogaron a Trump sobre un artículo de The New York Times de febrero según el cual él había dicho a sus asesores que le gustaba la idea de una prohibición nacional del aborto después de las 16 semanas de embarazo, con excepciones por violación, incesto o salud de la madre, pero que dudaba en abordarlo públicamente para no alienarse votos.

En Fox no especificó en qué momento del embarazo creía que deberían prohibirse los abortos. "En unas semanas daré una recomendación", se limitó a afirmar.

"Creo que mi recomendación será aceptada", añadió, y se declaró orgulloso de que los tres magistrados que él designó para integrar la Corte Suprema hubieran inclinado a ese organismo hacia la derecha.

En 2022, el máximo tribunal de justicia puso fin al derecho al aborto, garantizado a nivel federal desde 1973, dejando en manos de los estados establecer sus propias leyes al respecto.

Algunos estados han promulgado prohibiciones casi totales; otros, como Maryland, lo consagraron.

Numerosos conservadores esperan que una prohibición nacional pueda anular leyes como la de Maryland.

El presidente Joe Biden, que buscará su reelección en noviembre, y su Partido Demócrata, recuerdan periódicamente que según las encuestas la mayoría de los estadounidenses se oponen a una prohibición federal.

Trump dijo el domingo que es consciente de que se trata de un tema espinoso y de que, para ser electo, debe asegurar al menos el derecho al aborto "en las tres excepciones. Si no haces las tres excepciones, creo que es muy, muy difícil ser elegido".

Destacó en ese sentido que en las elecciones intermedias de 2022 en el estado de Pensilvania, donde las encuestas a pie de urna mostraban que el aborto era el tema más importante para los electores, un candidato republicano a gobernador que se oponía firmemente al derecho al aborto fue derrotado.