Trump se enfurece por una nota que afirma que está cada vez más débil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfureció el miércoles por un artículo de The New York Times que señala crecientes signos de fatiga en el mandatario.

El republicano dijo que desborda energía y que la autora de la nota es "fea".

"Nunca he trabajado tanto en mi vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, los lunáticos de la izquierda radical en el New York Times, que pronto cerrará, hicieron un artículo en mi contra diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que muestran exactamente lo contrario", publicó el republicano de 79 años en su plataforma Truth Social.

Trump es la persona de mayor edad que ha asumido la presidencia de Estados Unidos, y el trabajo claramente ha tenido un impacto en él desde que comenzó su segundo mandato en enero.

Pero en su extensa publicación en redes, salpicada de palabras en mayúsculas que enfatizan el mensaje, Trump afirmó que el artículo del Times publicado el martes ignoraba sus logros.

También presumió de que recientemente se sometió a un "EXAMEN FÍSICO PERFECTO Y UNA PRUEBA COGNITIVA INTEGRAL ('Que aprobé con éxito')".

Trump sigue siendo una figura omnipresente en los medios, con sesiones maratónicas con periodistas, en marcado contraste con su predecesor Joe Biden, quien dejó el cargo a los 81 años.

Pero mientras la Casa Blanca continúa retratando a Trump a través de imágenes generadas por inteligencia artificial que lo muestran como un superhéroe musculoso, el republicano está visiblemente bajando el ritmo.

El informe del influyente Times señaló que Trump ha reducido drásticamente sus eventos públicos y viajes domésticos en comparación con su primer mandato, y mantiene un horario público entre el mediodía y las cinco de la tarde.

Durante un evento televisado en la Oficina Oval a principios de mes, Trump pareció quedarse dormido brevemente.

Hay preguntas sin respuesta sobre la salud de Trump, en particular por qué se sometió a una resonancia magnética en octubre.

Fotografías de sus tobillos hinchados y un gran moretón en su mano derecha también han generado especulaciones.

Trump calificó al Times como "ENEMIGO DEL PUEBLO". Y llamó a la periodista que escribió el artículo "fea, tanto por dentro como por fuera".

A principios de este mes llamó a otra periodista "cerdita" y a otra más la calificó como "una persona terrible".

El Times respondió a la publicación de Trump con una declaración en la que señala que su "información es precisa y está basada en reportajes de primera mano".

"Los insultos y descalificaciones personales no cambian eso, ni nuestros periodistas dudarán en cubrir esta administración frente a tácticas de intimidación como esta", añadió.