Trump sigue gozando de "excelente" salud, pero debe bajar de peso, según su médico

Donald Trump sigue gozando de una salud "excelente", pero debe bajar de peso y hacer más ejercicio, según el último chequeo médico anual del mandatario estadounidense, realizado pocas semanas antes de su 80º cumpleaños.

Trump, republicano y el presidente de mayor edad al asumir el cargo, ha alardeado en repetidas ocasiones de su vigor mental y físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden, quien dejó la Casa Blanca con 82 años.

"El presidente Trump se mantiene en excelente condición de salud, demostrando una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general", declaró el médico presidencial, el capitán de la Marina Sean Barbabella, quien lo consideró "plenamente apto para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado".

El informe de tres páginas publicado el viernes por la noche da cuenta del examen médico y de las pruebas diagnósticas realizadas el martes a Trump en el hospital militar Walter Reed, cerca de Washington.

Según Barbabella, la edad cardíaca de Trump es "de unos 14 años menos que su edad cronológica" de 79, y el presidente obtuvo un "30 sobre 30" en la evaluación cognitiva.

Trump mide 1,91 metros y pesa 108 kg, frente a los 101,6 kg de su chequeo de salud de abril de 2025.

"Se proporcionaron consejos preventivos, incluida la recomendación de modificar la alimentación, la toma de aspirina en dosis bajas, un aumento de la actividad física y la continuación de la pérdida de peso", indica el texto.

Trump, que cumplirá 80 años el 14 de junio, toma tres medicamentos, dos de ellos destinados a controlar su nivel de colesterol y el tercero, aspirina, para prevenir enfermedades cardiacas.

- "Herida de bala" -

El informe menciona asimismo "una cicatriz en la oreja derecha correspondiente a una herida de bala anterior", secuela del intento de asesinato de Trump, entonces candidato a la presidencia, durante un mitin electoral en Pensilvania en 2024.

El examen del martes es el tercero desde la investidura de Trump el 20 de enero de 2025, lo que supone un ritmo semestral de revisiones médicas hasta ahora, en lugar de la frecuencia anual habitual.

"Todo salió PERFECTAMENTE bien", escribió Trump tras estos exámenes.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, el dirigente estadounidense presenta en la mano derecha un hematoma persistente, cubierto de maquillaje, que el informe hecho público el viernes atribuye "a los frecuentes apretones de manos" que se suman "a la toma de aspirina con fines de prevención cardiovascular".

En algunos actos oficiales, también se ha visto al presidente aparentemente cerrar los ojos durante varios segundos, aunque ha negado en repetidas ocasiones haberse quedado dormido.

La Casa Blanca también reveló que Trump sufre de insuficiencia venosa crónica, una afección extendida y benigna que provoca hinchazón e incluso calambres.

El presidente ha reducido sus desplazamientos dentro de Estados Unidos en comparación con su primer mandato (2017-2021), pero mantiene un ritmo bastante intenso de viajes al extranjero y responde con frecuencia a la prensa.

Durante su primer mandato, fue acusado de falta de transparencia sobre su salud, en particular cuando fue hospitalizado tras contraer covid en octubre de 2020.

El estado de salud del presidente estadounidense no suscita en la opinión pública interrogantes tan insistentes como los que provocaba el de Biden al final de su mandato, cuando el demócrata solía sufrir caídas o confusiones.

Pero muchos estadounidenses albergan dudas sobre las facultades de Trump.

En una reciente encuesta de Washington Post/ABC News/Ipsos, el 59% de los consultados considera que Trump no tiene la capacidad mental para dirigir el país y el 55% que no goza de la salud física necesaria.

El presidente estadounidense asegura estar en plena forma.

"Me siento como hace cincuenta años. Es una locura", declaró el 12 de mayo.