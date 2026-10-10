Turquía prohíbe las redes sociales a niños y adolescentes de menos de 15 años

Turquía prohibió este sábado el uso de las redes sociales a los niños y adolescentes menores de 15 años, y se une a un número creciente de países que tomaron medidas similares.

El boletín oficial publicó la decisión, tras la adopción de una ley en ese sentido en abril. Será efectiva el 1 de noviembre.

Los proveedores de redes sociales deben "tomar las medidas técnicas y administrativas necesarias, incluida la verificación de edad, para aplicar" este dispositivo de protección de los más jóvenes, indica el texto publicado en el boletín oficial.

"No puede proponerse ningún servicio susceptible de producir un efecto adictivo en los niños", enfatiza.

Cada vez son más los países que han prohibido el uso de redes sociales o piensan hacerlo, en el caso de los menores de edad.

El objetivo es protegerlos de los riesgos vinculados, como la adicción a las pantallas, la falta de sueño, el acoso y los trastornos alimentarios.

La ley entrará no obstante en efecto en un contexto de restricción de la libertad de expresión en Turquía, tanto en círculos LGTB como en medios y en el espacio político. En las últimas semanas fueron bloqueadas numerosas cuentas en redes sociales.