Ucrania acusa a Rusia de enviar a niños ucranianos a campos de "reeducación" en Corea del Norte

Ucrania acusó este jueves a Rusia de enviar a campos de "reeducación" en Corea del Norte a niños ucranianos "secuestrados" por Moscú en los territorios ocupados por el ejército ruso.

El mediador ucraniano para los derechos humanos, Dmytro Lubinets, dio cuenta en un comunicado de "información nueva" sobre la existencia de unos campos en Corea del Norte en los que se sometería a niños ucranianos a una "rusificación" y "militarización" forzadas.

"Se debe localizar a todos los niños, protegerlos y llevarlos a sus casas. Los niños ucranianos no pueden ser armas en manos del agresor", defendió Lubinets.

La víspera, durante una audiencia en el Senado estadounidense, Kateryna Rachevska, responsable de la oenegé ucraniana Regional Center for Human Rights, declaró que su organización había detectado 165 "campos de reeducación" para niños ucranianos secuestrados por las fuerzas rusas.

Según ella, esos centros se ubicarían en territorios ucranianos ocupados, en Rusia, en Bielorrusia y también en Corea del Norte.

Según su oenegé, dos niños, oriundos de Crimea - anexionada por Rusia - y de la parte de la región de Donetsk controlada por Moscú, fueron enviados a un campo situado en Songdowon, en Corea del Norte, a 9.000 km de Ucrania.

Allí "se enseñaba a los niños a 'destruir a los militaristas japoneses' y conocieron a excombatientes [norcoreanos] que habían atacado en 1968 el navío 'Pueblo' de la Marina estadounidense", dijo Rachevska.

Las autoridades de Kiev acusan a Rusia de haber secuestrado a al menos 20.000 niños ucranianos desde que empezó la invasión de Ucrania, en febrero de 2022. De estos, solo se habría encontrado a 1.850.

En 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por la "deportación ilegal" de niños de zonas ocupadas de Ucrania.

Moscú rechaza esas acusaciones y afirma que salvó a esos niños de la guerra, y que puso en marcha procedimientos para que volvieran con sus familias.