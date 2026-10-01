Ucrania condena a cadena perpetua al asesino de una exdiputada ultranacionalista

El hombre acusado de asesinar a la exdiputada ultranacionalista y lingüista ucraniana Irina Farion fue condenado a cadena perpetua, anunció este jueves la Fiscalía General de Ucrania.

Firme defensora de la lengua ucraniana frente al ruso, Farion, de 60 años, fue asesinada a tiros el 19 de julio de 2024 en Leópolis, en el oeste de Ucrania.

"La pena impuesta por el tribunal es la cadena perpetua", indicó la fiscalía en un comunicado citando al tribunal de Leópolis.

Muy conocida en Ucrania, Irina Farion fue diputada entre 2012 y 2014 por el partido ultranacionalista Svoboda.

Su férrea defensa del idioma ucraniano frente al ruso la convirtió en una figura mediática controvertida, admirada por algunos y duramente criticada por otros.

"Durante el juicio, la acusación demostró que el acusado cometió el asesinato en relación con el ejercicio por parte de la víctima de su deber cívico y por motivos de intolerancia nacional", precisó la fiscalía.

Según la acusación, el condenado, oriundo de la ciudad de Dnipró, en el centro de Ucrania, compartía tesis sobre una supuesta discriminación nacional contra los ciudadanos ucranianos rusohablantes.

En noviembre de 2023, Farion provocó una fuerte polémica al declarar en una entrevista televisiva que no podía "considerar ucranianos" a los soldados de la brigada Azov que seguían hablando ruso.

Estas declaraciones le costaron el puesto en la Universidad de Leópolis tras las protestas de estudiantes, aunque posteriormente la justicia anuló su despido.

Al comienzo de la invasión rusa en 2022, la cuestión lingüística seguía siendo especialmente sensible en Ucrania, donde una parte importante de la población tiene el ruso como lengua materna, especialmente en el este y el sur del país, una herencia de la época soviética.

Moscú ha invocado en repetidas ocasiones la defensa de las poblaciones rusohablantes para justificar su invasión. Sin embargo, la guerra ha acelerado notablemente el retroceso del uso del ruso en favor del ucraniano.