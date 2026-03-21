Ucrania lanzó más de 280 drones contra Rusia, según Moscú

Ucrania lanzó 283 drones contra Rusia durante la madrugada del sábado, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Las aeronaves no tripuladas fueron interceptadas, según la agencia oficial RIA Novosti, que no reportó daños ni heridos.

Aproximadamente 90 de estos aparatos apuntaron a la región fronteriza de Rostov, según su gobernador, Yuri Sliusar.

Por su parte, el gobernador de la región de Sarátov, en el suroeste de Rusia, informó que dos personas resultaron heridas tras un ataque con drones que dañó varias viviendas.

Negociadores de Kiev y Washington deben reunirse en Estados Unidos el sábado para nuevas conversaciones, según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mientras el proceso de diálogos para poner fin a los enfrentamientos con Rusia permanece estancado.

Los contactos entre Rusia y Ucrania, patrocinados por Estados Unidos, se vieron interrumpidos por la guerra que estalló en Oriente Medio el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.