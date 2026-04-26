Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- El canciller de Irán se reunirá con Putin en Moscú el lunes -

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el lunes, durante una visita en la que se abordarán las conversaciones de paz en curso en Oriente Medio, informó la agencia de prensa ISNA.

Durante su visita a la capital rusa, Araqchi hablará con "altos mandos rusos sobre el estado actual de las negociaciones, del alto el fuego y de los acontecimientos relacionados con él, y presentará un informe sobre esas conversaciones", agregó la agencia, que citó al embajador iraní en Rusia.

- Ministro de Relaciones Exteriores de Irán está de vuelta en Pakistán -

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, regresó a Pakistán tras una breve visita a Omán, informaron medios estatales.

Según la agencia oficial IRNA, Araqchi llegó a última hora de la tarde a Pakistán, país que ha actuado como mediador entre Estados Unidos e Irán en la guerra en Oriente Medio.

- Hezbolá dice que Israel viola tregua y refuta acusación de Netanyahu -

Hezbolá rechazó la acusación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que el movimiento proiraní pone en peligro el cese al fuego, y afirmó que seguirá respondiendo a las violaciones de la tregua por parte de Israel.

El movimiento chiita declaró en un comunicado que los ataques del grupo contra objetivos israelíes en el sur de Líbano y el norte de Israel constituyen "una respuesta legítima a las continuas violaciones del cese al fuego por parte del enemigo desde el primer día del anuncio de la tregua temporal".

"Hezbolá afirma clara y firmemente que las continuas violaciones del cese al fuego por parte del enemigo (...) y, sobre todo, su continua ocupación del territorio libanés y las violaciones de su soberanía recibirán una respuesta", afirmó el grupo.

- Netanyahu afirma que Hezbolá está "desmantelando" alto al fuego en Líbano -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que las acciones del movimiento chiita libanés Hezbolá amenazan el alto el fuego en Líbano y prometió actuar con "firmeza" contra este grupo respaldado por Irán.

"Hay que entender que las violaciones de Hezbolá están, en la práctica, desmantelando el alto al fuego", declaró Netanyahu durante una reunión semanal de su gabinete.

El dirigente aseguró que su país está actuando en "con firmeza" en conformidad con "los acuerdos" alcanzados con Estados Unidos y Líbano y declaró que esto implica "libertad de acción no solo para responder a los ataques, lo cual es obvio, sino también para prevenir amenazas inmediatas e incluso amenazas emergentes".

- Israel bombardea Líbano -

Medios oficiales libaneses reportaron que Israel volvió a atacar el sur del país.

"Aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque en Kfar Tibnit, uno de los lugares incluidos en la advertencia", afirmó la agencia oficial NNA, que reportó víctimas.

La agencia también informó de bombardeos contra varias aldeas fronterizas desde el domingo por la mañana, en particular en Zawtar el Sharqiyah.

- Trump dice que el tiroteo no lo "disuadirá" de la guerra con Irán -

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca no lo disuadiría de la guerra con Irán, aunque consideró poco probable que el incidente estuviera vinculado al conflicto.

"Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos", dijo Trump a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el incidente. Más tarde afirmó que el sospechoso escribió un manifiesto anticristiano.

El mandatario estadounidense había cancelado más temprano el sábado el viaje de sus enviados a Pakistán para las conversaciones de paz con Irán, tras quedar insatisfecho con la postura negociadora de Teherán después de casi dos meses de guerra.

- Trump dice que "nadie sabe quién está al mando" en Irán -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no está claro quién manda en Irán, después de haber cancelado el viaje de sus emisarios a Islamabad para mantener conversaciones con representantes de Teherán.

"Hay una enorme lucha interna y confusión en el seno de su 'liderazgo'. Nadie sabe quién está al mando, incluidos ellos mismos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

- Pakistán sigue comprometido como mediador -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró que habló por teléfono con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, después de que las conversaciones con Estados Unidos quedaran en suspenso.

"Pakistán mantiene su compromiso de actuar como mediador honesto y sincero, trabajando sin descanso para promover una paz duradera y una estabilidad sostenible en la región", escribió Sharif en X.

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