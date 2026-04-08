Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Presidente del Parlamento iraní califica de poco razonable cese al fuego debido a las "violaciones"

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró este miércoles que el alto el fuego y las conversaciones con Estados Unidos son "poco razonables" porque, según él, tres principios del acuerdo ya se violaron y citó los continuos ataques en Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio.

"Ahora, la misma 'base viable sobre la que negociar' ha sido violada de manera abierta y clara, incluso antes de que comenzaran las negociaciones. En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son poco razonables", agregó.

- Emiratos afirma que Irán debe pagar por "daños y reparaciones" -

Emiratos Árabes Unidos estimó que Irán debería pagar por los daños causados con sus ataques en el Golfo y pidió que Estados Unidos aclare las modalidades de la tregua.

- EEUU afirma que la OTAN "le dio la espalda" en guerra con Irán -

La OTAN "le dio la espalda" a Estados Unidos en la guerra con Irán, afirmó la Casa Blanca, poco antes de una reunión entre el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

- Trump seguirá diálogo sobre Líbano con Netanyahu -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguirá debatiendo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la idea de incluir al Líbano en un acuerdo de alto el fuego en la guerra con Irán, informó la Casa Blanca.

- Trump enviará al vicepresidente a Pakistán para negociar con Irán -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará al vicepresidente JD Vance, al emisario especial Steve Witkoff y a su yerno, Jared Kushner, a Pakistán para negociaciones con Irán que comenzarán el sábado, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

- Netanyahu afirma que tregua no marca "el final de la campaña" -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que la tregua concluida entre Washington y Teherán no marca "el fin de la campaña contra Irán", y que Israel todavía tiene "objetivos por cumplir" y está dispuesto a retomar la lucha "en cualquier momento".

"Estamos preparados para volver al combate en cualquier momento que sea necesario. Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos", añadió.

- Irán amenaza con responder si Israel no cesa "agresión" contra Líbano -

Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que podrían responder si Israel no deja de bombardear Líbano, donde más de 100 personas murieron en ataques al día siguiente de que se acordara una tregua entre Estados Unidos e Irán.

"Si la agresión contra el querido Líbano no cesa inmediatamente, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta", declararon en un comunicado divulgado por la televisión pública.

- Más de 112 muertos y 837 heridos en bombardeos israelíes en Líbano -

Al menos 112 personas murieron y 837 fueron heridas en ataques israelíes en Líbano, un nivel sin precedentes desde que empezó la guerra el 2 de marzo contra el grupo proiraní Hezbolá, reportó el Ministerio de Salud.

El ejército israelí afirmó haber llevado a cabo su "mayor ataque coordinado".

- Hezbolá defiende su derecho a "responder" a bombardeos de Israel en Líbano -

El movimiento proiraní Hezbolá declaró que tiene "derecho a responder" a los bombardeos israelíes en Líbano.

"Las masacres de hoy y todos los crímenes (...) confirman nuestro derecho natural y legal a resistir al ocupante y responder a su agresión", afirmó.

Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque contra Israel desde el anuncio de la tregua de dos semanas entre Irán y Estados Unidos.

- El acuerdo de alto al fuego con Irán no atañe a Líbano, dice Trump -

Los libaneses "no fueron incluidos en el acuerdo", afirmó el presidente estadounidense Donald Trump, según publicó en X la corresponsal de PBS News Hour, Liz Landers. "Es a causa de Hezbolá", agregó el mandatario.

- El plan en 10 puntos publicado por Irán no es el que recibió EEUU -

Un alto cargo de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que el plan de 10 puntos que ha divulgado Irán contiene unas exigencias que a Washington le costaría mucho aceptar y no es el documento que se está tratando en las negociaciones.

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