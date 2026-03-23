Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Cancillería y Parlamento de Irán desmienten negociaciones -

El ministerio iraní de Relaciones Exteriores y el Parlamento desmintieron que el país mantenga "negociaciones" con Estados Unidos, como afirmó el presidente Donald Trump.

"No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos y se están utilizando noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros", apuntó en X el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.

Por su parte, el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, negó que "se hubieran producido negociaciones o conversaciones con Estados Unidos durante los últimos 24 días de una guerra impuesta".

- Irán admite que recibió mensajes sobre diálogo con EEUU -

"En los últimos días se recibieron mensajes a través de algunos países amigos en los que se indicaba una solicitud de Estados Unidos para entablar negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

- Trump dice que hay un "cambio de régimen" en Irán -

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que el "cambio de régimen" está en marcha en Irán porque muchos dirigentes murieron en bombardeos durante la guerra.

El mandatario republicano afirma llevar a cabo negociaciones con "el hombre" que cree que es "el más respetado y el líder" del país. No se trata del nuevo líder Mojtaba Jamenei, quien según él está "indisponible".

Si el diálogo fracasa "simplemente seguiremos bombardeando alegremente", amenazó.

- Trump anuncia "puntos de acuerdo importantes" con Irán -

El presidente Donald Trump dijo el lunes que existen "puntos de acuerdo importantes" en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

"No queremos enriquecimiento (de uranio por parte de Irán, ndlr), pero también queremos el uranio enriquecido" en poder del país, precisó.

En declaraciones a la AFP dijo que "todo anda muy bien" respecto a Irán, poco después de anunciar conversaciones con Teherán y una pausa de "cinco días" en los ataques que había anunciado contra las plantas de energía de la república islámica.

- EEUU considera "temporales" cambio en el mercado petrolero -

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró el lunes que las perturbaciones en el mercado petrolero y el aumento de precios provocados por la guerra en Oriente Medio son "temporales".

"Los precios aún no han subido lo suficiente como para provocar una caída significativa de la demanda", afirmó.

- Petrolera emiratí denuncia "terrorismo económico" -

El director de Adnoc, la petrolera nacional de Emiratos Árabes Unidos, denunció los ataques iraníes en el Golfo y pidió la reapertura del estrecho de Ormuz, una arteria vital para la estabilidad de los mercados de la energía.

"La militarización del estrecho de Ormuz no es un acto de agresión contra ningún país en particular. Es terrorismo económico contra todos los países. Y no debemos permitir que ningún país mantenga a Ormuz como rehén, ni ahora ni en el futuro", declaró Sultan Al Jaber.

- Israel ataca un puente -

El ejército israelí atacó el puente Dallafa, que conecta el sur del Líbano con el valle de Becá, en el oeste del país, como parte de su ofensiva contra infraestructuras utilizadas por el movimiento proiraní libanés Hezbolá, informó la agencia de noticias Ani.

- Irán amenaza con desplegar "minas navales" en el Golfo -

Irán advirtió que cualquier intento de atacar las costas o islas iraníes provocará "que en todas las rutas de acceso y las líneas de comunicación en el Golfo Pérsico y las zonas costeras se coloquen diversos tipos de minas navales", señaló el Consejo de Defensa.

- Irán dispara misiles hacia Israel -

El ejército israelí anunció haber detectado "misiles disparados desde Irán" hacia su territorio y dijo que su sistema de defensa aérea está listo "para interceptar esta amenaza".

- Drones y misiles contra países del Golfo -

La región de Riad, en Arabia Saudita, fue objetivo de dos misiles balísticos y Emiratos Árabes Unidos anunció haber respondido a "amenazas de misiles y drones" procedentes de Irán.

- Explosiones en Teherán -

Varias explosiones se oyeron en Teherán, informaron las agencias Fars y Mehr, después de que el ejército israelí dijera haber lanzado una "oleada de ataques" contra la capital de Irán.

- La crisis energética es una amenaza "muy, muy grave" (AIE) -

La crisis energética por la guerra en Oriente Medio es más grave que los dos choques petroleros de los años 1970, por lo que "la economía mundial se enfrenta hoy a una amenaza muy, muy grave", advirtió el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol.

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