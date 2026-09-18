Ultraderechista Zemmour anuncia su candidatura a presidencial en Francia

El político de extrema derecha Éric Zemmour anunció su candidatura a la elección presidencial de Francia en 2027, que lidera en los sondeos la también ultraderechista Marine Le Pen, y prometió medidas enérgicas contra la inmigración.

La segunda economía de la Unión Europea celebrará en abril y mayo de 2027 una presidencial crucial para el bloque, en un contexto de sensación de declive entre los votantes tras casi diez años de presidencia del centroderechista Emmanuel Macron.

"Seré candidato en las elecciones presidenciales", declaró el jueves por la noche a la cadena BFMTV el líder del partido ¡Reconquista!, que quedó en un distante cuarto lugar en la primera vuelta de la presidencial de 2022.

Para su nueva candidatura, este experiodista de 68 años endureció su discurso migratorio: además de abogar por la expulsión de los migrantes en situación irregular o que hayan delinquido, propuso el retorno a sus países de los ciudadanos extranjeros sin empleo durante un año.

Zemmour elogió además los avances de la inteligencia artificial, reiterando que los robots podrían en el futuro sustituir a los trabajadores inmigrantes, y cargó contra el futbolista francés Kylian Mbappé por no ponerse completamente una camiseta de apoyo a la población de Ceuta, enclave español en el norte de África donde decenas de miles de migrantes entraron desde la vecina Marruecos a finales de julio.

Según un sondeo reciente de Ipsos-BVA, el ultraderechista obtendría alrededor de un 4% de votos en la presidencial, unos 30 puntos menos que Marine Le Pen.

La encuesta coloca como el principal rival de la ultraderechista en el balotaje al ex primer ministro centroderechista Édouard Philippe, sólo si su rival centrista Gabriel Attal se retira.

En caso contrario, el otro boleto de la segunda vuelta lo obtendría el líder de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.