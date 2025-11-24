Un accidente carretero tras un mitin político deja ocho muertos en Honduras

Al menos ocho simpatizantes de dos partidos políticos de Honduras murieron este domingo en un accidente carretero, tras participar en los cierres de campaña para las elecciones generales del 30 de noviembre, informó a la AFP la policía.

El siniestro ocurrió cuando un camión que transportaba seguidores del Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL), ambos de derecha, arrolló a personas en motocicletas y luego sale de la vía al perder el control, según un video publicado por medios locales.

"El saldo preliminar es de ocho personas fallecidas y 50 heridas" en el accidente registrado en el municipio de Colinas, departamento de Santa Bárbara, unos 180 km al noreste de Tegucigalpa, dijo a la AFP el vocero de ese sector de la policía, Gregorio Cornejo.

La policía inició una investigación para determinar las causas del suceso, puntualizó.

Más de seis millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones generales de Honduras, con las que serán sustituidos la presidenta izquierdista Xiomara Castro, diputados y alcaldes en un clima de fuerte polarización.

Para las presidenciales, a una sola vuelta, están en empate técnico en las encuestas los derechistas Salvador Nasralla (PL), y Nasry Asfura (PN); y la izquierdista Rixi Moncada, del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).

Este fin de semana los tres candidatos cerraron su campaña electoral con acusaciones de planes de fraude, en medio de la preocupación de la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos por elecciones libres.

El ganador de los comicios sustituirá a la presidenta Castro, la primera mujer en el cargo en Honduras, el 27 de enero de 2026 después de su mandato de cuatro años.