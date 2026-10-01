Un alto funcionario de la FAO afirma haber sido apartado por criticar a Israel sobre Gaza

Un alto funcionario de la agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirmó que perdió su empleo por sus críticas a las políticas de Israel en Gaza.

Ben Davis, con larga trayectoria en la FAO, dijo a AFP el miércoles que fue informado en julio de que su contrato no sería renovado tras 26 años de servicio por supuestamente infringir las normas de imparcialidad.

"Me acusaron de organizar estos momentos de silencio sobre la situación de hambre e inanición en Gaza", dijo en referencia a las protestas silenciosas semanales realizadas por algunos empleados de la organización con sede en Roma.

Davis también fue criticado por un informe, en cuya elaboración participó, sobre la disponibilidad de alimentos en Gaza y el derecho internacional humanitario, publicado en mayo.

"Nos dijeron que lo retiráramos. No se nos permitió hacer ninguna referencia al derecho humanitario", afirmó.

El director general de la FAO, Qu Dongyu, pareció advertir el martes al personal de la organización de que "no permitimos que jueguen aquí al juego de los derechos humanos".

En declaraciones públicas realizadas al inicio de una sesión sobre silvicultura grabada en video, apuntó que "los derechos humanos son muy importantes, pero tenemos una agencia de derechos humanos en Ginebra. Si quieren ocuparse de eso, vayan allí".

"Por eso a algunos altos cargos que juegan al juego político aquí los despido... Deben seguir la Constitución de la FAO (...) Están infringiendo el reglamento del personal. Pero soy una persona muy tolerante, no he despedido a tantos", añadió.

"Despediré a más personas si actúan contra la ley", afirmó.

La FAO no respondió a una solicitud de comentarios.

Preguntado sobre si creía que las declaraciones del director general iban dirigidas a él, Davis respondió: "Absolutamente".

"Ya me ha reprendido públicamente en el pasado por ser demasiado político".

Davis también dijo estar "preocupado" por las declaraciones del director general sobre despedir a más personas.

Según explicó, en el momento de mayor participación, cientos de personas asistían a los minutos de silencio, mientras que actualmente solo acuden entre 30 y 40 cada semana.