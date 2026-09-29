Un ataque en un colegio de Eslovaquia deja un muerto y dos heridos

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en un ataque en un colegio en Staskov, en el noroeste de Eslovaquia, informaron este martes los servicios de socorro.

La víctima, de 61 años, había sufrido una herida con arma blanca, dijeron los servicios de emergencias a la AFP.

Un niño en estado crítico y una docente de 44 años con una herida de arma blanca en el pecho fueron trasladados al hospital, precisaron los rescatistas.

La policía aseguró en un comunicado "que la situación está actualmente bajo control".

Medios locales indicaron que el ataque habría sido perpetrado por un alumno.

"Me entristece profundamente el trágico incidente ocurrido en la escuela de Staskov", declaró el presidente eslovaco, Peter Pellegrini, quien dijo estar "conmocionado de que se trate de un nuevo caso en que un alumno ataca a docentes y un compañero de clase".

"Constatamos que la agresividad y el clima de intolerancia, propagados principalmente por las redes sociales y, lamentablemente, también por ciertos políticos, están envenenando literalmente el espacio público e influyen en el comportamiento de nuestros niños en la escuela", agregó Pellegrini en un comunicado.

El primer ministro, Robert Fico, envió sus condolencias a la familia de la persona fallecida y dijo acompañar de cerca la situación.

En enero de 2025, un adolescente mató a un compañero de clase y una docente e hirió a otra persona en un ataque con cuchillo en un colegio en la localidad de Spisska Stara Ves, en el noreste de Eslovaquia.