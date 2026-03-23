Un avión militar se estrella con 125 personas a bordo en Colombia

Un accidente de un avión militar, que se estrelló este lunes en el suroeste de Colombia con 125 personas a bordo, deja al menos un muerto y decenas de heridos, según informaron autoridades colombianas.

La aeronave Hércules se estrelló poco después de despegar a las 10H00 hora local en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Ecuador, por causas que aún se desconocen. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

Un balance de las Fuerzas Militares, compartido por el presidente Gustavo Petro en X, cifra un muerto y 77 heridos hasta el momento. La situación de otras 43 personas aparece como "pendiente".

Petro también compartió un video en el que se ve cómo la aeronave intenta tomar altura antes de precipitarse a tierra.

El mandatario dijo en X que fue un "accidente horroroso que no debió haber sucedido" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Imágenes de la AFP muestran los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación.

- Causas desconocidas -

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su "profundo pesar" tras el siniestro. "Las unidades militares ya se encuentran en el lugar", publicó Sánchez en X, donde dijo que "aún no se han confirmado el número de víctimas ni las causas del accidente".

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

Los gobiernos de Ecuador, sumido en una guerra comercial con Colombia, y Venezuela lamentaron el accidente y dieron condolencias a los familiares de las víctimas.