Un bombardeo ruso mata a una persona en el sur de Ucrania

Un bombardeo ruso mató a una persona e hirió a cuatro en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, informaron el jueves las autoridades regionales.

"Una persona murió y cuatro resultaron heridas" en el ataque ocurrido en la madrugada, indicó en Telegram Iván Fédorov, jefe de la administración militar regional de Zaporiyia.

Indicó que el número de víctimas estaba subiendo después del ataque, que destruyó varias viviendas en la localidad rural de Balabine.

Zaporiyia, una gran ciudad industrial cercana a la línea de frente en el sur de Ucrania, sufre frecuentes ataques rusos con drones y misiles.

Rusia ataca el territorio ucraniano cotidianamente desde el inicio de su ofensiva militar en febrero de 2022, y Kiev lanza con frecuencia ataques en represalia.