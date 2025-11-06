Un británico arrestado por su presunta implicación en un plan de atentados vinculado a Hamás

Un ciudadano británico fue detenido en Londres sospechoso de tener vínculos con tres presuntos miembros de Hamás acusados de planear ataques contra sitios judíos, informaron las autoridades el jueves.

Paralelamente, en Austria, la policía incautó armas que habrían sido introducidas al país con el objetivo de preparar atentados, especialmente contra instituciones israelíes o judías en Europa.

El británico, de 39 años, fue arrestado el lunes como parte de la investigación, a petición de las autoridades alemanas que buscan su extradición, informó a AFP la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.

Los fiscales alemanes señalaron en un comunicado que el hombre pertenecería a Hamás y habría transportado las armas a Viena.

Indicaron que se cree que estuvo en contacto con uno de los otros tres hombres que fueron arrestados en Alemania el mes pasado bajo sospecha de preparar ataques.

Hamás ha negado cualquier vínculo con los tres individuos.