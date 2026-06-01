Un canadiense vendedor de "kits para suicidarse" se declara culpable

Un canadiense acusado de haber vendido "kits" para quitarse la vida a decenas de personas en todo el mundo se declaró este viernes culpable de 14 cargos de ayuda al suicidio, en un acuerdo que llevará a que se retiren los cargos de asesinato.

Durante una audiencia en un tribunal al norte de Toronto, Kenneth Law, un excocinero de 60 años, admitió su culpabilidad en relación con 14 muertes ocurridas en Canadá, después de que los fiscales dijeran que ya no intentarían condenarlo por asesinato.

Desde su detención en 2023, los detalles sobre los foros en línea en los que aconsejaba a personas angustiadas sobre cómo quitarse la vida han provocado la indignación pública y han dado lugar a investigaciones en varios países.

Law habría enviado paquetes a cientos de personas en docenas de países. También fue investigado por la policía de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Australia y Nueva Zelanda.

La noticia de que no será juzgado por asesinato en Canadá supuso una decepción para algunas familias.

Thomas, el hijo de David Parfett, tenía 22 años cuando se quitó la vida en 2021 con materiales que habría suministrado Law, en uno de los numerosos suicidios presuntamente vinculados a sus foros en línea.

Parfett, que ahora aboga por una legislación más rigurosa para hacer frente a los espacios en línea que incitan a las personas a causarse daño, declaró a la AFP que las autoridades canadienses están perdiendo una oportunidad para establecer la gravedad de la conducta de Law.

La sentencia de Law se conocerá en una audiencia que tendrá lugar probablemente en septiembre, cuando la corte oirá además declaraciones relacionadas con las víctimas.

Expertos legales señalaron que la asistencia al suicidio es un crimen serio y que Law podría recibir una pena de 10 a 20 años de prisión.

- Vacío legal -

Law buscaba clientes de manera proactiva, según consta en la declaración de hechos acordada y solía participar en un foro de discusión sobre el suicidio bajo el seudónimo de "Greenberg".

Cuando los usuarios mencionaban el nitrito de sodio —un conservante cárnico— como un posible medio para suicidarse, él los remitía a uno de sus sitios web, donde el polvo estaba disponible en concentraciones letales.

La fiscalía también reprodujo la grabación de una llamada entre Law y un periodista británico que se hizo pasar por un cliente interesado.

El reportero del "Times of London" le preguntó a Law si su negocio era legal. Entre otras explicaciones que podría dar a la policía, en caso de ser interrogado, el excocinero apuntó que el producto podía ayudar a mejorar la capacidad pulmonar de los nadadores.

"Si Kenneth Law no hubiese dado instrucciones detalladas sobre la forma de suicidarse, mi hijo estaría probablemente con vida, así que para mí es un asesinato", dijo David Parfett a la AFP.

Originario del Reino Unido, donde unos cien suicidios están potencialmente ligados a foros, Thomas no es parte de los 14 casos canadienses por los que responde el acusado.

Leonardo Bedoya, cuya hija de 18 años, Jeshennia Bedoya López, murió en 2022 supuestamente con la ayuda de Law, se dijo muy enojado por la deriva que tomó la justicia, en declaraciones a la cadena canadiense CTV.

"Es un asesino. Un asesino serial. Deberían tratarlo así", afirmó.

Robert Currie, profesor de derecho en la Universidad Dalhousie, declaró a la AFP que los fiscales que buscaban un juicio por asesinato chocaron contra un "vacío" legal.

En el derecho canadiense no se establece claramente si "el asesinato es una infracción (a la ley) distinta de la incitación al suicidio, o si un mismo comportamiento podría constituir las dos ilegalidades", explicó.

Los magistrados de la Corte Suprema de Canadá, que habrían podido pronunciarse sobre este punto, "rechazaron clarificarlo", añadió el profesor de Derecho.

El acusado podría ser objeto de procesos judiciales en otros países.

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