Un cubano deportado de EEUU a una prisión en Esuatini está en huelga de hambre

Un cubano deportado de Estados Unidos y llevado al remoto reino africano de Esuatini empezó una huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra recluido, anunció este miércoles su abogada.

"Roberto Mosquera del Peral lleva en huelga de hambre indefinida" desde el 15 de octubre de 2025, afirmó su abogada en Estados Unidos, Alma David, en un comunicado publicado este miércoles.

Mosquera fue enviado en julio a este minúsculo país enclavado entre Sudáfrica y Mozambique junto a ciudadanos de Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen, según un acuerdo entre Esuatini y Estados Unidos al que tuvo acceso la AFP.

El pacto estipula que Esuatini aceptó recibir a 160 deportados, a cambio de 5,1 millones de dólares para desarrollar "su capacidad de gestión fronteriza y migratoria".

Uno de los deportados, Orville Etoria, migrante originario de Jamaica, fue repatriado a su país desde ese reino africano en septiembre, pero el 6 de octubre Esuatini recibió a otros diez expulsados, informó su gobierno.

Todos están recluidos en una prisión de máxima seguridad y sólo pueden hablar con sus familias en cortas videollamadas bajo la vigilancia de guardias armados, según una investigación de la AFP.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump asegura que los extranjeros enviados allí son "criminales" condenados por cargos que van desde la violación de menores al asesinato.

Pero sus abogados y familiares aseguran a la AFP que todos ellos ya cumplieron sus condenas y llevaban años viviendo en libertad en Estados Unidos.

"Mi cliente está detenido arbitrariamente y ahora su vida corre peligro", afirmó David en el comunicado.

El gobierno de Trump afirmó que Mosquera había sido encarcelado por homicidio, pero la AFP descubrió que su condena más grave fue por intento de asesinato y que llevaba años fuera de la cárcel.

El gobierno de Esuatini declaró que visitó al ciudadano cubano y lo encontró "en buena salud y de buen ánimo".

"Si mencionó que estaba en ayuno y que oraba actualmente porque echaba de menos a su familia", indicó el Ejecutivo en un comunicado en el que precisó que el hombre está tomando líquidos y que está en contacto con "su familia y puede comunicarse con sus abogados estadounidenses".