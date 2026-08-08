Un dron entra en Bulgaria y estalla cerca de un gasoducto en la frontera con Rumania

Un dron que transportaba una "cantidad importante de explosivos" ingresó el sábado por la mañana en territorio búlgaro y explotó cerca de la frontera con Rumania y de un gasoducto transbalcánico, sin causar víctimas, anunció el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev.

"El dron explotó en las inmediaciones del paso fronterizo de Kardam con Rumania", cerca del mar Negro, en el noreste del país, "a unos 1.000 metros" de una estación de compresión del gasoducto transbalcánico que conecta Turquía con Ucrania, declaró Radev en un video difundido por el Gobierno en redes sociales.

"No hay víctimas", añadió el jefe de Gobierno tras una reunión extraordinaria del consejo de seguridad de su gabinete.

Según explicó, la policía fronteriza rumana registró primero el sonido del aparato y posteriormente una patrulla de la policía fronteriza búlgara observó "una fuerte explosión acompañada de humo negro".

"Hay algo que es seguro: el dron transportaba una cantidad considerable de explosivos, dado que la detonación pudo escucharse a distancia y produjo una columna de humo negro de esas características", afirmó.

Radev señaló que el aparato cayó en un campo de girasoles y expresó su esperanza de que las autoridades puedan determinar pronto de qué tipo de dron se trataba.

El mandatario precisó que no se trataba de un dron recreativo, sino de un aparato de mayor tamaño.

También indicó que ni Bulgaria ni Rumania detectaron el vuelo antes del incidente. "Como saben, la identificación y neutralización de este tipo de drones representa un gran desafío", dijo.

Los incidentes relacionados con drones se han multiplicado en los últimos meses en varios países de Europa del Este miembros de la OTAN y aliados de Ucrania frente a Rusia. Pero en el primer incidente de este tipo que ocurre en Bulgaria.

Rumania, que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022 ha registrado frecuentes incursiones de drones, algunos de los cuales llegaron a estrellarse en su territorio, ordenó a finales de julio la expulsión de un miembro de la embajada rusa.

"A raíz de este incidente, vamos a redistribuir efectivos y recursos de la policía fronteriza destinados a la detección de drones y a las operaciones antidrones", añadió Radev.