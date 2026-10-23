Un edificio de varias plantas se derrumba en Nairobi y se temen víctimas

Un edificio de varias plantas, a medio construir, se derrumbó en la capital de Kenia este viernes, indicó la Cruz Roja, mientras que medios locales reportaron víctimas y saqueos.

Videos difundidos en línea mostraban un derrumbe espectacular y enormes nubes de polvo al desplomarse el inmueble -que podría haber tenido hasta 18 pisos- en un concurrido distrito comercial.

"Alrededor de las 13H40 (10H40 GMT), un edificio de varios pisos aún en construcción se derrumbó (...) en el barrio de Eastleigh, en Nairobi", indicó la Cruz Roja en X, y precisó haber enviado a un equipo al lugar.

Periodistas de la AFP vieron que el edificio había quedado reducido a un montón de escombros cuando llegaron al lugar unos pocos equipos de búsqueda y rescate.

"Había algunos negocios en el sótano y trabajadores que estaban ocupados construyendo", dijo Abdi Aziz, un residente local de 25 años.

"Pero como era el momento [de la oración del viernes], muchos estaban en la mezquita. Creo que murieron pocas personas porque nadie vivía allí", afirmó.

Consultado sobre si había notado fallas evidentes en el proceso de construcción, Aziz sentenció: "En este barrio, todos se apresuran a construir".

Los medios locales informaron de saqueos y posibles víctimas atrapadas bajo los escombros, con imágenes que mostraban grandes multitudes reunidas en el lugar.

La policía utilizó gas lacrimógeno para dispersarlas, constataron reporteros de la AFP.

Las operaciones de rescate aún no habían empezado cuando los periodistas de la AFP llegaron al lugar, que está rodeado de rascacielos, lo que complica los esfuerzos.

El barrio de Eastleigh es una zona residencial y comercial muy poblada, conocida por ser un centro neurálgico de la comunidad somalí.

Nairobi está experimentando un auge de la construcción extremadamente rápido, con la aparición de rascacielos por toda la ciudad a medida que crece la población.

Entre 2009 y 2019 se registraron 86 derrumbes de edificios, que causaron la muerte de unas 200 personas, según un informe del Instituto de Investigación y Análisis de Políticas Públicas de Kenia.