Un exeurodiputado británico condenado a prisión por corrupción en beneficio de Rusia

Nathan Gill, un exdiputado europeo del partido británico UKIP, que defendía el Brexit, fue condenado el viernes en Londres a diez años y medio de prisión por corrupción, dentro de una campaña prorrusa en el Parlamento Europeo.

El condenado fue eurodiputado entre 2014 y 2020, primero por UKIP y luego por el Brexit Party.

En ese periodo, Gill trabajó con Nigel Farage, que también era entonces diputado en Bruselas, y que ahora dirige el partido de extrema derecha británico, Reform UK.

La condena de su excompañero de partido coloca en una situación embarazosa a Farage y a su grupo político, Reform UK, que lidera las encuestas de intención de voto en Reino Unido.

Gill, de 52 años, fue posteriormente líder de Reform UK en Gales en 2021, pero ya no es miembro de este partido antiinmigración dirigido por Farage.

Las acciones de Nathan Gill han "erosionado la confianza del público en la democracia" y representan "una grave traición" a los votantes, afirmó la jueza antes de anunciar la pena de diez años y medio de cárcel.

Nathan Gill aceptó decenas de miles de libras en efectivo a cambio de hacer declaraciones prorrusas en el Parlamento Europeo y en medios de comunicación.

Los hechos tuvieron lugar en 2018 y 2019 y Gill admitió ocho de los cargos de corrupción que se le imputaban.

"Presentó argumentos favorables a los intereses rusos sobre Ucrania", explicó la jueza.

"Su conducta comprometió de forma fundamental la integridad de un órgano legislativo supranacional", añadió.

Gill fue detenido el 13 de septiembre de 2021 en el aeropuerto de Mánchester cuando estaba a punto de viajar a Rusia.