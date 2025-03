Un francoestadounidense lleva dos meses detenido en Venezuela, según su hermana

Lucas Hunter, un francoestadounidense de 37 años, está detenido en Venezuela desde principios de enero, informó este miércoles su hermana en Washington.

"No hizo nada malo, no es un activista político, no tiene afiliación militar... Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado", dijo Sophie sobre su hermano.

"No tenemos ninguna prueba de vida", declaró a la AFP. Sophie dice que las autoridades estadounidenses con las que se reunió en Washington calificaron el arresto de "injusto".

"Ni las autoridades francesas ni las estadounidenses saben dónde está Lucas", añadió.

Según ella, fue detenido el 7 de enero en la frontera entre Colombia y Venezuela por agentes venezolanos cuando viajaba para practicar kitesurf.

Lucas Hunter no sabía que se acercaba a la frontera y, cuando se dio cuenta, "se dio la vuelta para irse pero fue detenido por agentes fronterizos venezolanos que cruzaron a Colombia para atraparlo", explicó su familia en el sitio web creado para defender su caso.

Al día siguiente de su arresto, envió un mensaje para decir que esperaba ser liberado pronto.

"Y desde entonces no hemos sabido nada más", explica su hermana Sophie.

La semana pasada le informaron que su hermano estaba en una lista de estadounidenses que Washington considera "injustamente detenidos" en Venezuela.

Lucas Hunter, que trabajaba en finanzas en Londres, fue tomado como blanco "por su pasaporte estadounidense", estima su hermana Sophie, quien considera el arresto "político".

A finales de enero, pocos días después de que Donald Trump asumiera el cargo, su enviado especial para Venezuela, Richard Grenell, regresó del país con seis estadounidenses que estaban encarcelados en el país.

Tras esta visita, al término de la cual Venezuela también acordó acoger a los migrantes expulsados de Estados Unidos, Caracas dijo esperar un "nuevo comienzo" entre dos países que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

Washington no reconoce a Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo del país caribeño.

Según la oenegé Foro Penal, con sede en Caracas, al menos cinco estadounidenses, incluido un francoestadounidense, estaban detenidos en Venezuela a principios de marzo, de un total de 66 "presos políticos" extranjeros.