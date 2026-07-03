Un hombre muere tras prenderse fuego frente a la sede de la ONU en Nueva York

Un hombre se prendió fuego frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York el jueves y murió a causa de sus heridas, informó la policía.

Medios estadounidenses y un activista protibetano dijeron que el individuo era un defensor de la causa tibetana, aunque los investigadores no han confirmado dicha afirmación.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) afirmó a la AFP que a las 22H32 GMT recibieron una llamada en la que se alertaba que "un hombre se prendió fuego en First Avenue y la calle 42".

"Fue declarado muerto en el Hospital Bellevue. Las investigaciones continúan", agregó. Por el momento, las autoridades no informaron un motivo.

Un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo en un comunicado a la AFP que "estamos consternados por este trágico y terrible incidente y expresamos nuestras condolencias a su familia".

Tencho Gyatso, presidente de la Campaña Internacional por Tíbet, dijo que el hombre se llamaba Lobga Rangzen.

"Era un incansable defensor del Tíbet quien se dedicó a generar conciencia pacíficamente sobre la crisis de derechos humanos", dijo Gyatso en un pronunciamiento a la AFP.

Agregó que Rangzen se oponía la nueva "ley para promover unidad étnica y progreso" china, que Pekín ha dicho que busca forjar una identidad nacional "compartida" entre distintos grupos étnicos.

Activistas en el extranjero han dicho que degradaría los derechos de minorías étnicas. Organizaciones de defensa de derechos humanos acusan a Pekín de perseguir a minorías como los uigures y los tibetanos.

Pekín envió tropas en 1950 al Tíbet, una vasta meseta de gran altitud descrita como parte integral de China. Su líder espiritual, el dalái lama, está radicado en India después de huir de la capital tibetana, Lhasa, cuando las fuerzas chinas aplastaron un alzamiento en 1959.