Un incendio arrasa con el mercado de comida callejera más antiguo de París

Un incendio destruyó el mercado cubierto más antiguo de París, un popular lugar de comida callejera que lleva el nombre de unos huérfanos vestidos de rojo, informaron las autoridades el lunes.

El Marché Couvert des Enfants Rouges, en el céntrico barrio del Marais, existe desde 1615 y toma su nombre de los atuendos rojos que llevaban los huérfanos en un hospital cercano al mercado hasta 1772.

La revista Food & Wine lo clasificó este año en el quinto lugar a nivel mundial en comida callejera, detrás de otros lugares gastronómicos en Londres, Bangkok, la ciudad francesa de Lyon y Ciudad de México.

"El mercado quedó completamente destruido" durante la noche del domingo al lunes, declaró a la prensa en el lugar el teniente coronel Pierre de Bouvier en las primeras horas de la mañana.

"No queda nada del mercado cubierto", añadió, señalando que su estructura metálica se había "parcialmente derrumbado" en el interior.

El alcalde del distrito central de París, Ariel Weil, dijo que se sentía aliviado de que el incendio estuviera controlado y no se fuera a propagar más.

"Se ha evitado lo peor", afirmó. "Ningún edificio vecino se ha visto afectado" en esta zona histórica que en las últimas décadas está repleta de turistas.