Un juez de Colombia pide al Congreso investigar al presidente por trato despectivo a capturados

Un juez de Colombia pidió el domingo a una comisión del Congreso investigar al presidente Abelardo de la Espriella por utilizar públicamente "expresiones despectivas" contra presuntos criminales detenidos.

El mandatario derechista suele publicar videos en redes sociales en los que increpa a miembros de grupos armados recién capturados, quienes aparecen esposados y rodeados de militares.

El sábado encaró a miembros de una disidencia de la extinta guerrilla FARC detenidos en el departamento de Antioquia, entre ellos un cabecilla conocido con el alias de Primo Gay, a quien llamó "porquería", "basura" y "miserable asesino".

Durante una audiencia celebrada el domingo, el juez solicitó a la Cámara Baja del Congreso que examine si corresponde abrir una investigación.

Esa comisión es el órgano legislativo encargado de investigar posibles delitos cometidos por los presidentes en Colombia durante el ejercicio de sus funciones.

El mandatario utilizó "expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana", dijo el juez, según un fragmento de la audiencia divulgado por medios locales.

La oposición de izquierda critica la estrategia de comunicación de De la Espriella por considerarla un espectáculo mediático en un país desangrado por más de seis décadas de conflicto armado.

El mandatario aparece en sus videos con una pistola al cinto y la semana pasada hizo un recorrido vestido con un camuflado militar.

También se le ha visto caminando entre cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados cubiertos con mantas blancas.

Su política de mano dura contra las organizaciones criminales cuenta con el respaldo de su homólogo estadounidense, Donald Trump.