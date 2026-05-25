Un juez de EEUU desestima la causa penal contra el inmigrante salvadoreño Ábrego García

Un juez federal de Estados Unidos desestimó el viernes la causa penal contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, convertido en un símbolo de la política antinmigración del presidente Donald Trump.

El juez de distrito Waverly Crenshaw dictaminó que la acusación de tráfico de personas presentada por el Departamento de Justicia contra este inmigrante se trató de "un abuso del poder de enjuiciar" de la fiscalía.

Ábrego García, residente en el estado de Maryland y casado con una estadounidense, fue una de las más de 200 personas enviadas por el gobierno de Trump a la megacárcel Cecot de El Salvador en marzo de 2025, la mayoría por presunta pertenencia a una banda venezolana.

El salvadoreño había estado viviendo en Estados Unidos bajo estatus legal de protección desde 2019, cuando un juez resolvió que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en su país de origen.

Los abogados del Departamento de Justicia admitieron que había sido expulsado a El Salvador debido a un "error administrativo".

Finalmente fue devuelto a Estados Unidos en junio pasado, pero fue detenido en el estado de Tennessee y acusado de tráfico de personas.

Ábrego García impugnó este proceso, alegando que se trataba de una venganza de las autoridades por su batalla judicial para evitar ser expulsado del país de manera definitiva.

Al desestimar los cargos de tráfico de personas, el juez Crenshaw dijo que "las pruebas objetivas en este caso demuestran que, de no haber sido por la demanda exitosa de Ábrego impugnando su expulsión a El Salvador, el gobierno no habría presentado este proceso penal".

Pese a esta victoria en el plano penal, aún debe dirimirse el caso migratorio de este salvadoreño sin residencia legal en Estados Unidos desde que llegó con 16 años, en 2012.

La administración Trump ha dicho que buscará deportarlo sea como sea.

El incidente de Tennessee, donde Ábrego García fue detenido por la policía de tránsito transportando inmigrantes indocumentados, fue añadido al expediente de expulsión del salvadoreño.

La Casa Blanca también lo ha acusado de violencia doméstica. Su esposa Jennifer Vásquez, con la que tiene un hijo, lo denunció por maltrato en 2020 y 2021. Luego tomó la defensa de su marido.

Ábrego García quedó en libertad en diciembre pasado por orden judicial, tras permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y no podrá ser deportado mientras concluyen los procesos legales en su contra.

La saga de Ábrego García lo volvió un emblema para los opositores a la política de deportaciones masivas de Trump.

El mandatario republicano ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad máxima.

El gobierno de Trump aseguró esta semana que cerca de tres millones de indocumentados salieron del país desde enero de 2025, dos millones voluntariamente y más de 900.000 deportados.

Estas cifras se alcanzaron pese a varios fallos judiciales en contra de la política de mano dura.