Un naufragio en Sudán deja más de 20 muertos

Al menos 21 personas murieron en el naufragio de un barco en el Nilo, en el norte de Sudán, el miércoles por la noche, anunciaron las autoridades locales.

Las autoridades indicaron el jueves en un comunicado que se habían recuperado 21 cuerpos, sin precisar la causa del accidente.

Las búsquedas continúan para encontrar a las personas desaparecidas, añadieron.

Según testigos interrogados por AFP, el barco transportaba a 30 personas. De acuerdo con la Red de Médicos Sudaneses (SDN), seis personas pudieron ser rescatadas.

"Esta terrible tragedia humanitaria pone una vez más de relieve la fragilidad del transporte fluvial y la ausencia de medidas de seguridad básicas", lamentó la SDN en Facebook.

Sudán está sumido desde 2023 en un conflicto entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ha provocado cierres de carreteras y un fuerte deterioro de los servicios públicos.

Muchos sudaneses dependen de pequeñas embarcaciones pilotadas por particulares para desplazarse por el río.

En julio de 2024, una veintena de personas que intentaban huir de combates murieron en el naufragio de su embarcación en este mismo río que atraviesa el país del sur al norte.