Un niño lucha por su vida tras un ataque de tiburón en Australia

Un niño de 12 años lucha por su vida en el hospital después de ser atacado por un gran tiburón en el muelle de Sídney, informó el lunes la policía australiana.

El depredador marino atacó la tarde del domingo cuando el menor y sus amigos saltaban al agua de la playa Shark Beach.

"Fue una escena horrenda cuando llegó la policía. Creemos que fue un tiburón toro el que atacó las extremidades inferiores del niño", declaró el superintendente Joseph McNulty, comandante policial de la zona marítima del estado de Nueva Gales del Sur.

"Ese niño está luchando por su vida", agregó.

En el momento del ataque, los menores saltaban al agua desde una roca de seis metros en el suburbio oriental de Vaucluse, en Sídney.

McNulty elogió a los "valientes" amigos del niño por buscar ayuda antes de la llegada de la policía.

Los oficiales subieron al niño inconsciente a un bote policial y le suministraron primeros auxilios, con dos torniquetes para contener el sangrado, precisó.

Intentaron resucitar al menor de camino a un muelle donde los esperaba una ambulancia de paramédicos.

La policía confirmó que el niño tiene 12 años y permanece en cuidados intensivos en el Hospital de Niños de Sídney, acompañado de su familia.

Australia registra más de 1.280 incidentes con tiburones desde 1791, de los cuales más de 250 resultaron en muerte, según una base de datos de los encuentros de los depredadores con humanos.