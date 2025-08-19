Un récord de 383 trabajadores humanitarios fueron abatidos en 2024, informó el martes la ONU, que arremetió contra la "apatía" de la comunidad internacional y la falta de rendición de cuentas.

La cifra de 2024 representa un aumento del 31% respecto al año anterior, indicó la ONU en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, "impulsado por los conflictos implacables en Gaza, donde 181 trabajadores humanitarios murieron, y en Sudán, donde perdieron la vida 60".

Según la ONU, los actores estatales fueron los perpetradores más comunes en el año 2024.

La mayoría de las víctimas eran empleados locales, atacados en el cumplimiento de su labor o en sus propios hogares.

Además de los fallecidos, 308 trabajadores humanitarios resultaron heridos, 125 fueron secuestrados y 45 detenidos el año pasado.

"Un solo ataque contra un colega humanitario es un ataque contra todos nosotros y contra las personas a las que servimos", declaró Tom Fletcher, jefe de ayuda de la ONU.

"Los ataques a esta escala, sin ninguna rendición de cuentas, son una acusación vergonzosa contra la inacción y la apatía internacionales. Como comunidad humanitaria exigimos una vez más que quienes tienen poder e influencia actúen por la humanidad, protejan a los civiles y a los trabajadores humanitarios, y hagan rendir cuentas a los responsables", añadió.

Las cifras provisionales de la base de datos de seguridad de los trabajadores humanitarios muestran que, hasta el 14 de agosto de este año, 265 trabajadores humanitarios fueron abatidos.

La ONU reiteró que los ataques contra trabajadores y operaciones humanitarias violan el derecho internacional humanitario y dañan los salvavidas que sostienen a millones de personas atrapadas en zonas de guerra y desastre.

El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria conmemora la jornada de 2003 en la que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Sergio Vieira de Mello, y otros 21 trabajadores humanitarios murieron en el atentado contra la sede de la ONU en Bagdad.