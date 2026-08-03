Un sismo de magnitud 4,7 en Italia deja 26 heridos y cientos de evacuados

Un sismo de magnitud 4,7 que sacudió el viernes por la noche la región de Nápoles, en el sur de Italia, dejó 26 heridos, cinco de ellos hospitalizados, y causó daños materiales que obligaron a evacuar a unas 300 personas, según las autoridades.

El epicentro del sismo, que se produjo el viernes a las 19H46 (17H46 GMT) a una profundidad de tres kilómetros, se situó en la región de los Campos Flégreos, entre los municipios de Pozzuoli (Puzol) y Quarto, al oeste de Nápoles, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia.

Fue seguido por decenas de réplicas de menor intensidad durante toda la noche en esta región donde se encuentra el mayor cráter volcánico de Europa, con una actividad sísmica regular.

El ministro italiano de Protección Civil, Nello Musumeci, advirtió en X que "nuevos eventos de magnitud superior a 3 podrían seguir produciéndose".

Al menos 26 personas resultaron heridas, según la Protección Civil italiana en su último balance. Un vocero del organismo indicó a la AFP que cinco personas fueron hospitalizadas por fracturas y traumatismos.

La Protección Civil también declaró en X que debido a los daños materiales en edificios, "por el momento, unas 300 personas han tenido que abandonar sus viviendas".

El prefecto de Nápoles, Michele di Bari, dijo que todos los evacuados residían en Pozzueli, la localidad más afectada por el sismo, informó la agencia de noticias Ansa.

Allí, grandes rocas se desprendieron de un pequeño inmueble y cayeron sobre varios coches estacionados debajo, envolviéndolos en una nube de polvo blanco.

En el vecino municipio de Bacoli, el alcalde Josi Gerardo Della Ragione informó a Ansa de "derrumbes de paredes rocosas y de fachadas en edificios e inmuebles", pero señaló que "las inspecciones (...) no han puesto de manifiesto viviendas inhabitables".

Los bomberos continuaban el sábado por la mañana con sus comprobaciones técnicas en los edificios, constatando la presencia de grietas, así como la caída de piedras y escombros procedentes de revestimientos.