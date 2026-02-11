Un tiroteo en una escuela técnica del sur de Rusia deja un muerto y dos heridos

Un estudiante abrió fuego el miércoles en una escuela técnica de Anapa, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, causando un muerto y dos heridos, informaron las autoridades locales.

Los ataques armados en centros escolares tienden a ser cada vez más numerosos en Rusia desde hace algunos años, especialmente con armas de fuego, a pesar de leyes muy restrictivas recientemente reforzadas.

"Según la información preliminar, un estudiante de una escuela técnica de Anapa abrió fuego con un arma no identificada en el vestíbulo", causando un muerto y dos heridos, indicó en Telegram la delegación local del Ministerio del Interior.

El atacante, que según la policía es alumno de este centro, fue detenido.

El gobernador de la región, Veniamin Kondrátiev, precisó que la persona fallecida era un guardia.

"Por el momento hay un muerto: el guardia que recibió el primer disparo. Reaccionó rápidamente y alertó a las fuerzas del orden. No dejó entrar al atacante", afirmó en Telegram.

Videos compartidos en redes sociales, que AFP no pudo verificar, muestran a un joven vestido de negro con las manos en alto frente a la entrada del establecimiento, cuya fachada está decorada con imágenes que conmemoran la victoria soviética sobre la Alemania nazi.