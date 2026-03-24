Un tribunal cubano rechaza la libertad anticipada del artista disidente Otero Alcántara

Un tribunal en Cuba rechazó este lunes la liberación anticipada de Luis Manuel Otero Alcántara, un artista opositor al gobierno próximo a cumplir cinco años de prisión, informó la oenegé con sede en Miami que había presentado la petición.

Otero Alcántara, de 38 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su casa en La Habana para sumarse a las históricas manifestaciones antigubernamentales que sacudieron la isla durante esa jornada.

"Cubalex denuncia graves irregularidades en la actuación del Tribunal Provincial de Artemisa, que rechazó de plano la solicitud presentada a favor del artista y preso político", señaló en X la oenegé.

Destacó que el tribunal rechazó el recurso en favor de Otero Alcántara "sin fundamentos legales" ni "explicar su decisión".

El habeas corpus fue presentado el 11 de marzo en la provincia de Artemisa, a unos 60 kilómetros de La Habana, donde cumple sentencia Otero Alcántara, considerado un "preso de conciencia" por Amnistía Internacional.

Según Cubalex, entre el tiempo tras las rejas y las rebajas que le corresponderían, el disidente ya superaría en prisión los cinco años de condena.

Otero Alcántara ganó notoriedad en 2020 cuando lideró la protesta del Movimiento San Isidro, una agrupación de artistas e intelectuales que pedía la liberación de un rapero.

Junto a 13 miembros del movimiento, Otero Alcántara se atrincheró durante días en su casa, en el barrio habanero de San Isidro. Este acto de resistencia culminó en un desalojo forzado que inspiró una manifestación sin precedentes de alrededor de 300 artistas frente al Ministerio de Cultura en demanda de libertad de expresión en Cuba.

La protesta fue preludio del histórico 11 de julio de 2021.

Otero Alcántara fue condenado en 2022 a cinco años de prisión por "ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos", por un acto en el que se cubrió con la bandera cubana cuando estaba en el baño y cuyas fotos difundió en redes sociales.

El gobierno cubano no lo considera un artista, sino un "agente" al servicio de Estados Unidos para desestabilizar el país.