Un tribunal de EEUU suspende la liberación de cientos de inmigrantes detenidos en Illinois

Un tribunal de apelaciones estadounidense suspendió el jueves, a solicitud del gobierno de Donald Trump, la liberación bajo fianza de cientos de personas arrestadas por la policía de inmigración desde septiembre en el estado de Illinois, en especial en la región de Chicago.

En septiembre, el gobierno de Trump inició en Illinois una operación de la policía federal de inmigración (ICE), denominada "Midway Blitz", dirigida, según ellos, contra "inmigrantes ilegales criminales que aterrorizan a los estadounidenses" en Illinois (norte) y su principal ciudad, Chicago, gobernada por demócratas.

La semana pasada, un juez federal de Chicago falló a favor de los abogados que representaban a más de 600 personas detenidas por el ICE, impugnando la legalidad de sus arrestos al afirmar que no existían motivos razonables para la detención, ni órdenes de arresto pendientes.

El fallo indicaba que el juez ordenaría la liberación de aproximadamente 450 de los detenidos el viernes, una vez que cada uno pagara una fianza de 1.500 dólares y aceptara medidas de vigilancia, como el uso de tobilleras electrónicas.

Sin embargo, tras una apelación presentada por el gobierno de Trump, el tribunal de apelaciones suspendió la liberación de los detenidos hasta que se pronuncie sobre el asunto, y fijó una audiencia para el 2 de diciembre.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una prioridad absoluta por lo que considera una "invasión" del país por "criminales provenientes del extranjero".