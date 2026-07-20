Un velero de una ONG española llega a Cuba con ayuda humanitaria

Un velero de una ONG española llegó el domingo al puerto de La Habana con medicamentos y paneles solares a bordo, destinados a un hospital pediátrico de la capital cubana, constató la AFP.

El Astral, velero de la ONG Open Arms, que ya ha participado en misiones humanitarias hacia Gaza y en rescates de migrantes en el Mediterráneo, llegó a última hora de la tarde a La Habana, tras zarpar a principios de mayo de Barcelona y hacer varias escalas en España y México.

"Esto es criminal, que se pueda interrumpir el funcionamiento de un hospital por una decisión política", declaró a su llegada Óscar Camps, fundador de Open Arms, en referencia al bloqueo petroleo impuesto desde hace cinco meses por Estados Unidos contra la isla.

"A mí me parece tan brutal como bombardear un hospital que es lo que hace Israel en Gaza", agregó Camps.

"Si somos los primeros" en cruzar el Atlántico para llevar ayuda humanitaria, "que no seamos los únicos y mucho menos los últimos".

El material transportado por la ONG incluye medicamentos, material médico y paneles solares destinados a una unidad de cuidados intensivos del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana.

En los últimos meses, los gobiernos de México, China, Brasil y otros países han enviado a Cuba por barco o avión varios cargamentos de ayuda humanitaria.

Una flotilla humanitaria, impulsada por organizaciones sociales, movimientos de izquierda y sindicatos, llegó en marzo a la capital cubana con alimentos, material médico y paneles solares.

Cuba, sometida a un embargo estadounidense, atraviesa una grave crisis económica, energética y social, agravada en los últimos meses por un bloqueo petrolero impuesto por Washington.