Una colisión entre un autobús y un camión cisterna causa 16 muertos en Indonesia

Una colisión entre un autobús y un camión cisterna en la isla indonesia de Sumatra (oeste) dejó dieciséis muertos y cuatro heridos el miércoles, informó a la AFP un directivo de la agencia encargada de la gestión de desastres.

"Catorce pasajeros del autobús y dos personas a bordo del camión cisterna murieron" en este accidente ocurrido en el distrito de Musi Rawas Norte, una zona situada en el sur de la isla de Sumatra, declaró por teléfono Hasbi Hasidqi.

La televisión local difundió imágenes de los vehículos en llamas.

Otras cuatro personas fueron hospitalizadas, tres de ellas con graves quemaduras, añadió otro miembro de los servicios de emergencia.

Según Hasbi Hasidqi las primeras informaciones indican que un neumático del autobús reventó.

"Perdió el control y chocó (contra el camión cisterna). El accidente provocó un fuerte incendio y ambos vehículos quedaron destruidos por las llamas".

El camión cisterna transportaba diésel.

Los accidentes de transporte son frecuentes en Indonesia, un vasto archipiélago donde los autobuses, trenes e incluso aviones suelen ser antiguos y con problemas de mantenimiento.