Una "combinación de múltiples factores en interacción" propició el apagón de 2025 en España y Portugal, señalan expertos

Un fenómeno de sobretensión, evento frecuente pero esta vez fuera de control, fue el origen del "cóctel perfecto" de factores desfavorables que provocaron el gigantesco apagón que dejó sin electricidad a España y Portugal en abril de 2025, confirma el informe final de expertos europeos publicado el viernes.

El 28 de abril de 2025, un apagón generalizado dejó durante horas a españoles y portugueses sin electricidad, ni internet, sin red móvil, ni semáforos, paralizando el sistema bancario.

Durante este incidente, "el fenómeno clave fue la ineficacia del control de la tensión dentro del sistema eléctrico español", resumen los 49 expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), que atribuyen el apagón a una "combinación de múltiples factores en interacción".

"Un cóctel perfecto de múltiples factores que contribuyeron al apagón", declaró Damián Cortinas, presidente del consejo de administración de ENTSO-E.

La "secuencia incluyó fluctuaciones de tensión y fenómenos oscilatorios, que llevaron a desconexiones generalizadas de la producción en España, principalmente de instalaciones basadas en convertidores", tecnología utilizada en las centrales de energías renovables, según el informe.

"En España la mayoría de las energías renovables estaban conectadas con un factor de potencia fijo, que no permite contribuir a un control dinámico de la tensión", detalló Klaus Kaschnitz, uno de los responsables del grupo de expertos, durante una presentación a la prensa.

En otras palabras, estas instalaciones no pudieron adaptarse a los aumentos repentinos de tensión.

Una sobretensión se produce cuando una tensión eléctrica demasiado alta circula por una red, sobrecargando los equipos.

Puede ser provocada por un exceso de suministro, por rayos o por la insuficiencia o fallo de los equipos de protección.

- Incógnitas y recomendaciones -

Las centrales de producción convencionales (especialmente las que funcionan con gas) también fueron señaladas en el informe por no haberse ajustado "a las necesidades del sistema", ayudando a gestionar estos fenómenos de sobretensión, así como por su funcionamiento manual, "que requiere tiempo de decisión y ejecución".

Otro factor identificado es la particularidad de la red española de alta tensión de 400.000 V, que permite un rango de tensión más amplio que en el resto de Europa y reduce los márgenes de seguridad.

En cuanto a los operadores del sistema, como Red Eléctrica Española (REE), se les critica por la "falta de seguimiento en tiempo real".

No obstante, en varias ocasiones, los expertos indican no haber podido explicar ciertos fenómenos.

A pesar de la recopilación de una "cantidad significativa de datos", algunos siguen faltando.

El informe menciona "la desconexión de producción eólica y solar en Segovia, Huelva, Badajoz, Sevilla y Cáceres, fenómenos provocados por la protección contra sobretensiones, pero cuyo origen no pudo determinarse en la mayoría de los casos".

Tampoco pudieron explicar por qué alrededor de 208 MW de unidades eólicas y solares en el norte y el sur de España se desconectaron.

Para evitar que un evento así se repita, los expertos aconsejan automatizar la gestión de la tensión para reaccionar más rápido y obligar a las centrales solares y eólicas a estabilizar activamente la red.

También sancionar a las instalaciones que no proporcionen el apoyo eléctrico prometido para gestionar sobretensiones y supervisar, en tiempo real, los niveles de tensión para actuar antes de alcanzar el punto crítico.