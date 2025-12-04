Una comisión insta a Finlandia a reparar las injusticias cometidas contra los samis

Finlandia debe reparar las injusticias históricas cometidas contra el pueblo sami, instó una comisión para la verdad y la reconciliación al entregar el jueves al gobierno un informe elaborado durante cuatro años.

La comisión, creada en 2021, recopiló testimonios de unos 400 indígenas sami y una decena de expertos para sacar a la luz la discriminación y las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno finlandés, cuya política de asimilación también fue objeto de un minucioso escrutinio.

Hasta finales del siglo XX, muchos niños sami fueron separados de sus familias y enviados a internados, donde se les prohibía hablar su idioma, practicar su cultura o vivir según sus costumbres tradicionales, señala el informe.

"Como resultado, muchos niños perdieron el contacto con su propia lengua e identidad, y las repercusiones aún son visibles en las comunidades sami en forma de lenguas amenazadas y pérdidas culturales", según el documento presentado al primer ministro finlandés y a representantes sami.

Finlandia todavía no presentó oficialmente sus disculpas a este pueblo.

"Para mí está claro que hay que pedir disculpas", declaró el primer ministro, Petteri Orpo, al recibir el texto.

Los samis, único pueblo indígena de Europa, suman hoy cerca de 100.000 personas dispersas por sus tierras ancestrales, que abarcan Finlandia -donde son 10.000-, Noruega, Suecia y el interior de la península rusa de Kola.

Su cultura y su lengua están arraigadas en los medios de subsistencia tradicionales: la cría de renos, la pesca, la recolección y la artesanía.

La política de asimilación finlandesa no se inscribió en la ley como en Noruega o Suecia, pero "el resultado final fue el mismo", aseguró a AFP la presidenta de la comisión, Hannele Pokka.

Para Niila-Juhan Valkeapaa, de 21 años y vicepresidente del Consejo Juvenil del Parlamento Sami de Finlandia, este informe es "extremadamente importante".

"Ahora, por primera vez, podemos contar oficialmente nuestras historias", declaró a AFP.