Una explosión en una comisaría de Pakistán mata a ocho personas

Una explosión en una histórica jefatura de policía en el norte de Pakistán mató al menos a ocho personas, según las autoridades, que atribuyeron la acción al islamista Movimiento de los Talibanes Pakistaníes (TTP).

El suceso ocurrió en la región de Jaiber Pajtunjuá, fronteriza con Afganistán, sacudida por una violenta campaña del grupo TTP.

Pakistán atribuye el aumento de los ataques en esta región a la actividad de grupos armados procedentes de Afganistán, lo que ha provocado una crisis diplomática que desembocó en un conflicto armado en junio.

La explosión ocurrida en la ciudad de Kohat dejó ocho muertos y 35 heridos, dijo el jefe de policía provincial, Zulfiqar Hameed.

Un responsable de los servicios de rescate señaló que 45 socorristas fueron desplegados en la comisaría para encontrar posibles víctimas.

Aunque ningún grupo reivindicó la acción, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, la atribuyó al TTP y dijo que la eliminación de este grupo "es esencial para la seguridad nacional".