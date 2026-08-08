Una niña herida muere y eleva a ocho los fallecidos por el tiroteo en escuela tailandesa

Una niña de 12 años herida en el reciente tiroteo en una escuela de Tailandia falleció el sábado, dijo el Ministerio de Salud del país, lo que eleva a ocho el saldo de muertos por el suceso.

El viernes, un joven de 14 años mató a sus abuelos en su casa con un arma de su abuelo y luego se dirigió a su escuela al norte de Bangkok donde mató a otras cinco personas del personal escolar antes de suicidarse.

Más de 30 personas resultaron heridas en el tiroteo, entre ellas una niña de 12 años que falleció este sábado en un hospital cercano, según el ministerio.

Las otras víctimas fueron una profesora de matemáticas, una profesora de tailandés, una orientadora, una responsable de temas estudiantiles y una secretaria del centro, había explicado la policía.

Catorce heridos por el tiroteo continuaban ingresados en el hospital el sábado por la noche, siete de ellos en estado crítico.

La policía interroga a testigos como parte de su investigación, incluidos los padres del atacante.

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas de fuego en la región, con alrededor de 10 millones en circulación, es decir, una por cada siete habitantes.

Las anteriores promesas de endurecer la legislación sobre armas no han evitado que los tiroteos se repitan de forma recurrente.

En febrero, un adolescente abrió fuego en una escuela del sur del país y mató al director antes de ser detenido por la policía.

Y en 2022, un expolicía armado con una pistola y un cuchillo irrumpió en una guardería en el norte del país y mató a 24 niños y 12 adultos.