Una tormenta deja un muerto y unos 900.000 hogares sin electricidad en Francia

Una persona murió y unos 900.000 hogares están sin electricidad en el sur de Francia debido al paso de la tormenta Nils, que ha desencadenado alertas rojas por crecidas, fuertes vientos y avalanchas, informaron este jueves las autoridades.

Un conductor de camión falleció la noche del miércoles tras la caída de una rama de árbol cerca de Dax, en el suroeste de Francia, donde las ráfagas superaron los 160 km/h durante la noche, informó la prefectura.

Según el periódico Sud-Ouest, que informó del accidente, se produjeron numerosas caídas de árboles y líneas eléctricas en esa región, con más de 200 intervenciones de los bomberos contabilizadas en las primeras horas del día.

En tanto, las regiones más afectadas por el corte de suministro eléctrico registrado la mañana del jueves eran Nueva Aquitania (498.000 hogares) y Occitania (365.000), precisó el operador de la red Enedis en un informe de la situación.

El operador activó su Fuerza de Intervención Rápida Eléctrica (Fire), con 360 empleados, para acudir a "las regiones más afectadas".

Desde el miércoles por la noche, 1.000 técnicos de Enedis y 400 empleados de empresas proveedoras habían sido "premovilizados" para intervenir "tan pronto como las condiciones lo permitan".