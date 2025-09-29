Una violenta jornada de protestas deja un muerto y 17 militares retenidos en Ecuador

La jornada de protestas de este domingo en Ecuador dejó un manifestante muerto y 17 militares retenidos como resultado de violentos enfrentamientos entre los movilizados y las autoridades en el norte del país.

El lunes, la mayor organización indígena del país (Conaie) llamó a un paro nacional indefinido para protestar contra la subida de los precios del combustible.

El alza de los precios de la gasolina y el diésel ya provocó una fuerte movilización durante los gobiernos de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022.

La Conaie denunció hoy que el comunero indígena Efraín Fuerez, de 46 años, fue "acribillado con tres disparos" de las Fuerzas Armadas y murió en la mañana en el hospital de Cotacachi, en la provincia de Imbarura, a poco más de 100 km de Quito. La policía y las FFAA no se han pronunciado sobre la acusación.

Un video compartido por la Conaie en X muestra cómo un grupo de militares ataca a patadas a dos hombres en el suelo, uno aparentemente herido y el otro intentando socorrerlo.

"Responsabilizamos a Daniel Noboa, exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad", agregó el movimiento indígena junto a las imágenes sobre el "padre de dos hijos y pilar de su familia".

Horas después, en la misma ciudad, las Fuerzas Armadas del Ecuador acusaron a manifestantes de herir a doce soldados y retener a otros 17.

"Custodiaban un convoy de alimentos" y "fueron violentamente emboscados por grupos terroristas infiltrados en Cotacachi", dijo el organismo militar en X.

Junto al mensaje, compartieron imágenes de uniformados ensangrentados y el video de uno de ellos agredido entre gritos y forcejeando con decenas de personas, algunas con palos. "¡No me peguen!", se oye decir al soldado.

- "Cacería sangrienta" -

"Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas", dijo Zaida Rovira, la ministra de Gobierno, en X.

El presidente de derecha Daniel Noboa asegura que la banda venezolana Tren de Aragua está detrás de las movilizaciones y advirtió que los manifestantes que incumplan la ley "serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos".

Con miras a desactivar las protestas, que arrancaron el pasado martes, Noboa declaró el estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país. En cinco de ellas además hay toque de queda nocturno.

Pero muchos lo desafiaron y salieron a bloquear las carreteras con barricadas e incluso troncos, además de enfrentar directamente a las autoridades.

La Conaie compartió en X videos de supuestos disparos de la policía contra la población civil y acusó al Ejecutivo de desatar "una cacería sangrienta contra el pueblo".

"Militares y policías disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas", dijo en un mensaje en la red social y llamó a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También denunciaron cortes de la señal celular y de internet para silenciar las denuncias de los movilizados del paro nacional.

Desde el inicio de las protestas, se registraron 48 heridos y 100 detenciones, según la organización Alianza por los DDHH Ecuador. También advirtió del "riesgo de graves violaciones a los DDHH (...) a manos de militares" por el despliegue de un centenar de soldados a la provincia de Imbabura.

Allí, la Fiscalía ecuatoriana dijo que abrirá una investigación para esclarecer el la muerte de Fuerez.

La Conaie lideró violentas manifestaciones que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005. La última protesta por el aumento del precio del combustible contra el exmandatario Lasso, en 2022, que se saldó con seis muertos y más de 600 heridos.

Los pueblos originarios representan casi 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el último censo. Líderes indígenas sostienen que de acuerdo a estudios antropológicos suman un 25%.