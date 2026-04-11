Unos ataques en Nigeria dejan un general asesinado y otro centenar de muertos en varios días

Yihadistas mataron a un general del ejército y a varios soldados en un ataque contra una base militar en el noreste de Nigeria, informaron el jueves a la AFP fuentes del gobierno local y de inteligencia.

Este balance eleva a casi 100 el número de personas fallecidas desde el domingo en el norte del país africano a manos de grupos yihadistas y bandas criminales, que desde el año pasado han intensificado sus incursiones contra instalaciones militares y aldeas en regiones cercanas al Sahel.

El general de brigada Oseni Omoh Braimah fue el segundo oficial de alto rango de las fuerzas militares asesinado en cinco meses en este contexto de recrudecimiento de la violencia.

El país más poblado de África lleva 17 años luchando contra una amplia insurgencia yihadista, desde el surgimiento de Boko Haram en 2009 y posteriormente de poderosas disidencias como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP).

El ejército y otras tres fuentes confirmaron el ataque nocturno contra la base de Benisheikh, a unos 75 kilómetros de Maiduguri, la capital del estado de Borno.

Una fuente de inteligencia cifró el número de muertos en 18.

Yihadistas no identificados tomaron la base e incendiaron vehículos en Benisheikh, añadió a la AFP.

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, rindió homenaje a los militares fallecidos en un comunicado en el que mencionó al general Braimah.

Tinubu elogió "el valor y el heroísmo de los soldados que lucharon valientemente para repeler a los terroristas y garantizar que Boko Haram no pudiera invadir las comunidades que los soldados protegen".