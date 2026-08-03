Unos hombres armados secuestran a por lo menos 52 personas en Nigeria

Hombres armados secuestraron a por lo menos 52 personas, incluidos niños, durante un ataque este fin de semana a un pueblo del estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, informaron este lunes fuentes locales a la AFP.

Los secuestros se han convertido en una fuente de ingresos para los grupos armados en Nigeria, tanto para los yihadistas presentes principalmente en el noreste como para las bandas criminales conocidas como "bandidos", activas en el noroeste y el centro del país.

Hombres armados en motocicleta irrumpieron el sábado por la noche en el pueblo de Kasuwar Daji.

Primero atacaron una base militar situada en las afueras de la localidad, contaron varios habitantes a la AFP.

Los asaltantes se apoderaron de rifles e incendiaron un vehículo de patrulla antes de tomar el pueblo como objetivo y secuestrar a decenas de personas, según varios testimonios de habitantes.

"Al principio secuestraron a más de 100 personas" pero liberaron a algunas y al final se quedaron con 52, explicó Shehu Abullahi, cuya hija de 12 años figura entre los rehenes.

"Los hombres armados fueron de casa en casa, secuestrando a muchas personas", declaró a la AFP otro habitante, Ahmad Usman. "Secuestraron a las esposas de dos de mis hijos y también se llevaron a dos adolescentes de mi familia", aseguró.

Un portavoz del ejército, Olaniyi Osoba, afirmó que las tropas habían repelido "con éxito" el ataque contra la base militar.

Pero los asaltantes mataron a un soldado y a un policía y "secuestraron a un número indeterminado de habitantes" del pueblo, añadió.

En un comunicado, atribuyó el ataque a "terroristas", un término empleado por las autoridades nigerianas para designar a diferentes grupos armados.

Pandillas de "bandidos" operan en zonas rurales del noroeste y el centro de Nigeria. Son conocidos por cobrar "impuestos" a los agricultores, robar ganado, asaltar aldeas y estar involucrados en actividades mineras ilegales.