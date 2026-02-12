Venezuela anticipa la aprobación de la histórica ley de amnistía

El Parlamento de Venezuela inicia el jueves el debate final para la aprobación de una ley de amnistía general que abarque los 27 años del chavismo y lleve a excarcelaciones masivas de presos políticos.

La amnistía es un proyecto que impulsa la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero.

Gobierna bajo presión de Washington y de Donald Trump, al que cedió control del petróleo.

Anunció a los pocos días un proceso de excarcelaciones, que dio a más de 400 presos políticos libertad condicional.

Expertos estiman que la amnistía llevará a la salida de más prisioneros sin condiciones.

La secretaría de la Asamblea Nacional informó que el único punto del orden del día será la discusión del proyecto de Ley de amnistía para la convivencia democrática.

El debate coincide con el día de la juventud en Venezuela, en el que tradicionalmente se convocan manifestaciones.

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la mayor del país y crítica del chavismo, llamó a una concentración en el campus, mientras el partido de gobierno anunció una "gran marcha" en Caracas.

- "Nos merecemos la paz" -

Los diputados votaron la semana pasada a favor de la ley en el primero de los dos debates reglamentarios.

El segundo estaba previsto para el martes, pero la sesión fue suspendida en medio del proceso de consulta pública por el que pasan las leyes. Participaron juristas, dirigentes opositores y hasta familiares de presos políticos.

El fiscal general Tarek William Saab también acudió al llamado junto a otros miembros del poder judicial.

"Nos merecemos la paz, que todo sea debatido a través del diálogo", dijo Saab en entrevista con la AFP. La amnistía, consideró, debe llevar en consecuencia a un gesto de Estados Unidos de liberar al depuesto Maduro y su esposa, presos en Nueva York.

Rodríguez ordenó también el cierre de la temida cárcel del Helicoide, señalada de centro de tortura por la oposición y activistas de derechos humanos.

Su hermano Jorge Rodríguez, quien preside el Parlamento, anticipó la semana pasada que la aprobación de la ley se traducirá en la liberación de todos los presos políticos.

"Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", prometió a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas.

- "Miedo tenemos todos" -

En medio de los debates de la normativa, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa salió de prisión dentro del proceso de excarcelaciones.

Menos de 12 horas después, fue nuevamente arrestado y enviado a Maracaibo (occidente) para cumplir arresto domiciliario.

Las autoridades lo acusaron de violar su libertad condicional tras pedir elecciones en una visita al Helicoide, donde participó en una manifestación con familiares de presos políticos.

Guanipa es un cercano aliado de la premio Nobel de la Paz y líder opositora, María Corina Machado, que estuvo en la clandestinidad por más de un año antes de huir del país para viajar a Oslo a recibir el galardón.

"Miedo tenemos todos, pero tenemos que seguir peleando para que podamos hablar y podamos vivir en paz", declaró a periodistas el hijo de Guanipa en la puerta de su casa en Maracaibo.