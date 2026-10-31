Viajar en tren en Ucrania, una odisea bajo la amenaza de los drones rusos

A bordo del tren de alta velocidad matutino que cubre el trayecto entre Kiev y Poltava, a unos 300 kilómetros al este de la capital ucraniana, Daryna Styrchuk, de 24 años, estaba nerviosa.

"No dormí bien porque me preocupaban las alertas aéreas, los retrasos y las evacuaciones", contó a la AFP durante el viaje.

El tren es la única forma que tiene de llegar hasta donde vive su familia. Pero los ataques de Rusia contra convoyes, estaciones e infraestructuras ferroviarias han convertido trayectos rutinarios en expediciones peligrosas, cansadoras y marcadas por largas demoras.

El jueves, una semana después de que la AFP viajara con Styrchuk, un dron ruso impactó en un andén junto a dos trenes que aguardaban en la ciudad de Dnipró, causando al menos 14 muertos.

Luego de casi cinco años de invasión rusa, el ferrocarril se ha convertido en un medio de transporte esencial para Ucrania.

Con el espacio aéreo cerrado a la aviación civil, los desplazamientos dentro y fuera del país dependen en gran medida de la red ferroviaria.

Solo desde comienzos de 2026, los ataques rusos han dañado 4.856 instalaciones ferroviarias, incluidas 380 locomotoras y 146 vagones, según Ferrocarriles Ucranianos.

"El enemigo ha elegido nuestros servicios de pasajeros como objetivo", dijo a la AFP Oleg Golovashchenko, responsable de la división de transporte de pasajeros de la empresa estatal.

Ante el aumento de los bombardeos, Ucrania comenzó a detener y evacuar trenes cuando existe riesgo de ataque.

Actualmente se producen entre 100 y 200 evacuaciones diarias, lo que provoca retrasos de varias horas en toda la red nacional.

- "Todo se encoge por dentro" -

La línea Járkov-Kiev, en la que viajaron periodistas de la AFP, conecta las dos mayores ciudades de Ucrania.

Los trenes con origen o destino en Járkov, situada a unos 30 kilómetros de la frontera rusa, se detienen con frecuencia ante la amenaza de ataques.

Cuando el tren nocturno partió de Járkov, los pasajeros que se preparaban para dormir fueron advertidos de que su descanso podía verse interrumpido por una evacuación de emergencia.

"Los hemos subido al tren y tenemos que llevarlos vivos a su destino", explicó a la AFP Mykola Kryvenko, de 50 años y que trabaja a bordo de los trenes.

Varias horas después del inicio del viaje, la tranquilidad del vagón se rompió de repente por el sonido de pasos apresurados y golpes en las puertas de los compartimentos.

"¡Evacuación, evacuación!", anunció el empleado ferroviario mientras despertaba a los pasajeros, por la presencia de drones rusos en las inmediaciones.

En cuestión de minutos, el andén se llenó de viajeros inquietos que escuchaban atentamente los sonidos procedentes del cielo, mientras los vigilantes les urgían a alejarse de los vagones.

El ruido del dron que se aproximaba se hacía cada vez más intenso.

Algunos comenzaron a correr en busca de refugio instantes antes de que una explosión iluminara el cielo a poca distancia.

Ilesos, la mayoría de los pasajeros se alejaron todavía más del tren.

Entre ellos estaban Kateryna Kumratova, especialista en marketing de 35 años, y su hija Nina, de cuatro.

Al preguntarle cómo se sentía, lo resumió en una sola palabra: "Miedo".

Con el zumbido intermitente de los drones aún audible en el cielo, Kumratova y su hija se dirigieron hacia un refugio.

"Todo se encoge por dentro cuando te das cuenta de que el refugio sigue lejos y tu hijo está a tu lado", dijo una vez a salvo.

Otra explosión resonó poco después, pero en cuestión de minutos todos empezaron a regresar al tren.

El peligro había pasado, anunció la tripulación, y el viaje continuó.

- Listos "para cualquier cosa" -

La llegada del invierno, que muchos ucranianos temen que sea el más duro desde el inicio de la guerra, podría complicar todavía más los viajes en tren.

Las autoridades alertan de posibles interrupciones del suministro eléctrico, de agua y de calefacción a medida que Rusia intensifica sus ataques contra infraestructuras energéticas.

Y cuando las temperaturas caigan por debajo de cero, las evacuaciones serán aún más difíciles.

Ferrocarriles Ucranianos prevé introducir paradas preventivas que permitan a los pasajeros permanecer a bordo.

Según Golovashchenko, también se han preparado mantas y bolsas térmicas para ayudar a los viajeros a soportar el frío.

Kumratova ya lleva una mochila adicional con ropa de abrigo y otros artículos esenciales para hacer más llevaderas las evacuaciones para ella y su hija.

"Aun con estas evacuaciones, sigue siendo mejor viajar en tren con un niño", aseguró.